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Бавария готова выложить до 45 млн евро за игрока итальянского Наполи
Сенегальца-легионера
"Бавария" предлагает за 29-летнего защитника "Наполи" Калиду Кулибали около 45 млн евро, информирует неаполитанская газета Il Mattino.
"Бавария" рассчитывает обойти "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в борьбе за сенегальца.
Ранее сообщалось, что Кулибали входит в список "Реала" на позицию центрального защитника.
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