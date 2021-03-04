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Бавария готова выложить до 45 млн евро за игрока итальянского Наполи

Италия
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Сенегальца-легионера

Бавария готова выложить до 45 млн евро за игрока итальянского Наполи

Новина українською

"Бавария" предлагает за 29-летнего защитника "Наполи" Калиду Кулибали около 45 млн евро, информирует неаполитанская газета Il Mattino.

"Бавария" рассчитывает обойти "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в борьбе за сенегальца.

Ранее сообщалось, что Кулибали входит в список "Реала" на позицию центрального защитника.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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