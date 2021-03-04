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Тимо Вернер заявил, что ему нужен тренер, который будет кричать
Вот почему не удалось Лэмпарду
Немецкий атакующий полузащитник "Челси" Тимо Вернер высказался о своем главном тренере-соотечественнике Томасе Тухеле.
Я легко могу поговорить с ним [Тухелем]. Когда он кричит на меня с пределы поля, то для меня это не является проблемой.
Мне нужны такие наставники. Тренеры, которые будут кричать на меня. Это придает мне сил, - цитирует Вернера BBC.
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