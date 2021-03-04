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Тимо Вернер заявил, что ему нужен тренер, который будет кричать

Италия
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Вот почему не удалось Лэмпарду

Тимо Вернер заявил, что ему нужен тренер, который будет кричать

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Немецкий атакующий полузащитник "Челси" Тимо Вернер высказался о своем главном тренере-соотечественнике Томасе Тухеле.

Я легко могу поговорить с ним [Тухелем]. Когда он кричит на меня с пределы поля, то для меня это не является проблемой.

Мне нужны такие наставники. Тренеры, которые будут кричать на меня. Это придает мне сил, - цитирует Вернера BBC.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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