Тимо Вернер заявил, что ему нужен тренер, который будет кричать

Немецкий атакующий полузащитник "Челси" Тимо Вернер высказался о своем главном тренере-соотечественнике Томасе Тухеле.

Я легко могу поговорить с ним [Тухелем]. Когда он кричит на меня с пределы поля, то для меня это не является проблемой.

Мне нужны такие наставники. Тренеры, которые будут кричать на меня. Это придает мне сил, - цитирует Вернера BBC.