Массимилиано Аллегри отклонил все предложения, которые получил

Агент бывшего главного тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, Джованни Бранкинья, рассказал, как дела у его клиента.

По его словам, Массимилиано получил несколько предложений, но все они были отклонены.

Он расслаблен. После отдыха, который сначала был приятным, а теперь кажется немного вынужденным, Аллегри очень хочет вернуться к работе. Однако он ждет проект, который его убедит. Пока этого еще не произошло, - цитирует Бранкинья 1 Station Radio.

Накануне речь шла об интересе к Аллегри со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ромы" и "Наполи".