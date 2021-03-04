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Массимилиано Аллегри отклонил все предложения, которые получил

Италия
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Массимилиано Аллегри отклонил все предложения, которые получил

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Агент бывшего главного тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, Джованни Бранкинья, рассказал, как дела у его клиента.

По его словам, Массимилиано получил несколько предложений, но все они были отклонены.

Он расслаблен. После отдыха, который сначала был приятным, а теперь кажется немного вынужденным, Аллегри очень хочет вернуться к работе.

Однако он ждет проект, который его убедит. Пока этого еще не произошло, - цитирует Бранкинья 1 Station Radio.

Накануне речь шла об интересе к Аллегри со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ромы" и "Наполи".

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В статье: Массимилиано Аллегри
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