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Массимилиано Аллегри отклонил все предложения, которые получил
Известна причина
Агент бывшего главного тренера "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, Джованни Бранкинья, рассказал, как дела у его клиента.
По его словам, Массимилиано получил несколько предложений, но все они были отклонены.
Он расслаблен. После отдыха, который сначала был приятным, а теперь кажется немного вынужденным, Аллегри очень хочет вернуться к работе.
Однако он ждет проект, который его убедит. Пока этого еще не произошло, - цитирует Бранкинья 1 Station Radio.
Накануне речь шла об интересе к Аллегри со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ромы" и "Наполи".
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