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Роналду догнал по голам Пеле. Но это пока не рекорд всех времен

Италия
(13 голосов)

Впереди еще двое

Роналду догнал по голам Пеле. Но это пока не рекорд всех времен

Фото: AFP/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Забив во вторник в ворота "Специи", Криштиану Роналду догнал в списке лучших бомбардиров всех времен "Короля футбола" Пеле. Теперь у обоих по 767 голов.

Новость о том, что CR7 побил результат Пеле взбудоражила мировые СМИ еще в январе, однако это был своего рода фальстарт. Большинство специализированных источников настаивают, что Пеле забил 767, а не 757 голов, как было заявлено ранее.

Где взялись еще 10? Все просто. 9 мячей Пеле провел в сборную чемпионата штата Сан-Паулу; еще 1 - за армейскую сборную Бразилии.

При этом на страницах самого Пеле в социальных сетях стоит цифра 1283 гола, но ее вряд ли стоит принимать всерьез, поскольку сюда включили и голы, забитые в товарищеских матчах.

Следующим ориентиром для неистового португальца является Ромарио. Бывший нападающий ПСВ, "Барселоны" и сборной Бразилии наколотил с 1986 по 2007 годы аж 772 гола во всех турнирах. Подавляющее большинство своих мячей "Коротышка" забил на родине, в Бразилии. В Европе его достижения не такие впечатляющие - 12 голов в ЛЧ, 39 - Примере и 98 - в Эредивизи.

Ну а на самой вершине списка все еще легендарный австро-чех Йозеф Бицан, один из лучших игроков планеты в межвоенное время. По версии ФИФА, за время своей карьеры с 1931 по 1952 годы форвард отгрузил соперникам 805 голов. В прошлом январе представители чешской футбольной федерации пересчитали и якобы обнаружили, что Бицан забил еще больше - 821, но в ФИФА не отреагировали.

Президент историко-статистического комитета федерации Ярослав Колар признает, что цифры Бицана могут быть неточными:

"Касательно Роналду, то расчеты очевидно просты и правдивы. А вот что касается Пеле или Бицана, то мне самому интересно, можно ли докопаться до истины сегодня? Сравнивать их - это смешивать яблоки и груши".

Самое смешное, что сравнительно недавно авторитетная RSSSF (Record Sport. Soccer Statistics Foundation) вообще подвинула всех вышеуказанных звезд, поставив на первое место немца Эрвина Хельмхена, якобы наколотившего 981 гол в период с 1924 по 1951 год. Это очень интересный, хоть и позабытый персонаж. Он не выступал за национальную сборную, хотя несколько раз туда вызывался; не играл в международных турнирах, но оформлял хет-трик в ворота "Реала" в товарняке. Немецкая федерация насчитала у Эрвина лишь 23 гола в высшем дивизионе за "Хемниц". Еще 6 мячей Хельмхен провел в Кубке Германии. Остальные - в низших и региональных лигах немецкого чемпионата.

Впрочем, кроме RSSSF о Хельмхене больше никто не вспоминал, поэтому если Роналду таки побьет рекорд Бицана, вряд ли хоть один человек в мире будет оспаривать его первенство. Прямо сейчас Криштиану отстает от чеха на 38 мячей. Если португалец сохранит свою бомбардирскую форму, рекорд падет уже через год-полтора.

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В статье: Криштиану Роналду Пеле Ромарио Йозеф Бицан
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Комментарии (6)
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kudеsnik (Киев)
04.03.2021 в 22:43
Он после того как доиграет в европе, еще лет 10 в МСЛ поиграет
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+1
0
Algrab (Костопiль)
04.03.2021 в 22:16
монреальський оленю, фас!!!
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.03.2021 в 21:58
Мессі на 2 роки молодший а забив на 50 голів меньше. так що не довго буде грати музика
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+1
-6
Фанат АПЛ
04.03.2021 в 21:56
В следующем сезоне,может даже в этом календарном году станет первым,если будет жив здоров! Вопрос времени...
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+4
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
04.03.2021 в 21:53
КРІШТІАНО РОНАЛДО - найкращий футболіст світу Найкращий лише один
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+8
0
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FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
04.03.2021 в 21:46
CR7 суперфутболіст мегакласу
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+9
0


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