Роналду догнал по голам Пеле. Но это пока не рекорд всех времен

Забив во вторник в ворота "Специи", Криштиану Роналду догнал в списке лучших бомбардиров всех времен "Короля футбола" Пеле. Теперь у обоих по 767 голов.

Новость о том, что CR7 побил результат Пеле взбудоражила мировые СМИ еще в январе, однако это был своего рода фальстарт. Большинство специализированных источников настаивают, что Пеле забил 767, а не 757 голов, как было заявлено ранее.

Где взялись еще 10? Все просто. 9 мячей Пеле провел в сборную чемпионата штата Сан-Паулу; еще 1 - за армейскую сборную Бразилии.

При этом на страницах самого Пеле в социальных сетях стоит цифра 1283 гола, но ее вряд ли стоит принимать всерьез, поскольку сюда включили и голы, забитые в товарищеских матчах.

Следующим ориентиром для неистового португальца является Ромарио. Бывший нападающий ПСВ, "Барселоны" и сборной Бразилии наколотил с 1986 по 2007 годы аж 772 гола во всех турнирах. Подавляющее большинство своих мячей "Коротышка" забил на родине, в Бразилии. В Европе его достижения не такие впечатляющие - 12 голов в ЛЧ, 39 - Примере и 98 - в Эредивизи.

Ну а на самой вершине списка все еще легендарный австро-чех Йозеф Бицан, один из лучших игроков планеты в межвоенное время. По версии ФИФА, за время своей карьеры с 1931 по 1952 годы форвард отгрузил соперникам 805 голов. В прошлом январе представители чешской футбольной федерации пересчитали и якобы обнаружили, что Бицан забил еще больше - 821, но в ФИФА не отреагировали.

Legendary striker Josef "Pepi" Bican was born 105 years ago (on 25 September 1913). 514 games in Slavia, 1.131 goals, 5 league titles, ten times best league striker. Officially recognised the greatest goalscorer of 20th century. #slaviaprague #bican pic.twitter.com/zLAewqVt2G — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 25, 2018

Президент историко-статистического комитета федерации Ярослав Колар признает, что цифры Бицана могут быть неточными:

"Касательно Роналду, то расчеты очевидно просты и правдивы. А вот что касается Пеле или Бицана, то мне самому интересно, можно ли докопаться до истины сегодня? Сравнивать их - это смешивать яблоки и груши".

Самое смешное, что сравнительно недавно авторитетная RSSSF (Record Sport. Soccer Statistics Foundation) вообще подвинула всех вышеуказанных звезд, поставив на первое место немца Эрвина Хельмхена, якобы наколотившего 981 гол в период с 1924 по 1951 год. Это очень интересный, хоть и позабытый персонаж. Он не выступал за национальную сборную, хотя несколько раз туда вызывался; не играл в международных турнирах, но оформлял хет-трик в ворота "Реала" в товарняке. Немецкая федерация насчитала у Эрвина лишь 23 гола в высшем дивизионе за "Хемниц". Еще 6 мячей Хельмхен провел в Кубке Германии. Остальные - в низших и региональных лигах немецкого чемпионата.

El máximo goleador de la historia en partido oficial es el alemán ????????Erwin Helmchen con un mínimo de 985 goles



Lo siento, "Serresiete" pic.twitter.com/QZBJAFfBdW — Andrés Pérez (@Andy2535) February 2, 2021

Впрочем, кроме RSSSF о Хельмхене больше никто не вспоминал, поэтому если Роналду таки побьет рекорд Бицана, вряд ли хоть один человек в мире будет оспаривать его первенство. Прямо сейчас Криштиану отстает от чеха на 38 мячей. Если португалец сохранит свою бомбардирскую форму, рекорд падет уже через год-полтора.