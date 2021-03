Роналду догнал по голам Пеле. Но это пока не рекорд всех времен

Забив во вторник в ворота "Специи", Криштиану Роналду догнал в списке лучших бомбардиров всех времен "Короля футбола" Пеле. Теперь у обоих по 767 голов.

Новость о том, что CR7 побил результат Пеле взбудоражила мировые СМИ еще в январе, однако это был своего рода фальстарт. Большинство специализированных источников настаивают, что Пеле забил 767, а не 757 голов, как было заявлено ранее.

Где взялись еще 10? Все просто. 9 мячей Пеле провел в сборную чемпионата штата Сан-Паулу; еще 1 - за армейскую сборную Бразилии.

При этом на страницах самого Пеле в социальных сетях стоит цифра 1283 гола, но ее вряд ли стоит принимать всерьез, поскольку сюда включили и голы, забитые в товарищеских матчах.

Следующим ориентиром для неистового португальца является Ромарио. Бывший нападающий ПСВ, "Барселоны" и сборной Бразилии наколотил с 1986 по 2007 годы аж 772 гола во всех турнирах. Подавляющее большинство своих мячей "Коротышка" забил на родине, в Бразилии. В Европе его достижения не такие впечатляющие - 12 голов в ЛЧ, 39 - Примере и 98 - в Эредивизи.

Ну а на самой вершине списка все еще легендарный австро-чех Йозеф Бицан, один из лучших игроков планеты в межвоенное время. По версии ФИФА, за время своей карьеры с 1931 по 1952 годы форвард отгрузил соперникам 805 голов. В прошлом январе представители чешской футбольной федерации пересчитали и якобы обнаружили, что Бицан забил еще больше - 821, но в ФИФА не отреагировали.

Legendary striker Josef "Pepi" Bican was born 105 years ago (on 25 September 1913). 514 games in Slavia, 1.131 goals, 5 league titles, ten times best league striker. Officially recognised the greatest goalscorer of 20th century. #slaviaprague #bican pic.twitter.com/zLAewqVt2G