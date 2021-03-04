Хавбек Ювентуса заболел коронавирусом

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкур сдал положительный тест на коронавирус.

У 23-летнего футболиста нет симптомов заболевания. Он находится на самоизоляции.

Впереди "Ювентус" ждут матчи против "Лацио" в Серии А и "Порту" (1:2 - первая игра) в Лиге чемпионов.