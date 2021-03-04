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Хавбек Ювентуса заболел коронавирусом

Италия
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А это - 2 недели карантина

Хавбек Ювентуса заболел коронавирусом

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Полузащитник итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкур сдал положительный тест на коронавирус.

У 23-летнего футболиста нет симптомов заболевания. Он находится на самоизоляции.

Впереди "Ювентус" ждут матчи против "Лацио" в Серии А и "Порту" (1:2 - первая игра) в Лиге чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Родриго Бентанкур
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