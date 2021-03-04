Серия А. Интер сбавил темп в игре, но не в результате: вновь победа

Серия А. 25-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Интер" 1:2

Голы: Эрнани 71 - Алексис Санчес 55, 62

"Парма": Сепе, Осорио, Бани, Валенти (Бузи 66), Гальоло (Д. Пеццелла 66), Эрнани (Пелле 85), Бругман, Куртич, Куцка (Инглезе 67), Карамо, Ман (Михейле 47)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Эриксен (Видаль 67), Барелла, Перишич (Дармиан 85), Лукаку, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 76)

Предупреждениe: Дармиан 90+2

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

"Интер" к шести очкам, полет к Скудетто. Конте пытается убежать". Таковы были заголовки крупнейших итальянских газет. Победа в Парме увеличивала отрыв от "Милана" в преддверии битвы с "Аталантой". И путь "нерадзурри" к шести казался лёгким. Они блестяще выиграли шесть из семи предыдущих матчей лиги с разницей мячей 17:1. "Парма" же друга Конте Роберто Д'Аверсы с 15-ю матчами подряд без побед, дважды подряд упустила 2:0. Пусть и как раз против "Интера" играет хорошо, Конте проиграла лишь один из трёх первых матчей, в концовке. Качества ей и сегодня не хватило.

"Крестоносцы" упустили 2:0 и против "Интера" в первом круге. И против "Милана". Оба - в добавленное время. Хотя это означает, что начинали те матчи хорошо. И сегодня их побаивались. О их контратаках и упорстве против грандов говорили и Конте, и Маттео Дармиан, игравший за них ещё в сентябре. Защитник говорил о важности собранности и голода к борьбе и игре. Тренер требовал взрослость. В первые 30 минут ничего этого не было. Миланцы даже мячом владели лишь 41 процент времени, прессинговали лениво. Первый удар по воротам нанесли лишь на 19-ой минуте. Второй - на 32-ой.

К тому времени "Парма", из-за травм игравшая без чистого форварда, уже пробивала издали, также Хандановичу пришлось спасать от удара Куртича головой в упор. Хозяева владели мячом весьма комфортно (пусть и большей частью возле своих ворот), разыгрывали неплохие комбинации. Подтверждая слова своего тренера о том, что живы. Лишь в последние 15 минут тайма они начали проседать. Тогда Эриксен умудрился не попасть по мячу возле пустых ворот, удары Лукаку после прорыва и Шкриньяра отлично вытащил Сепе, Ромелу также не попал головой в упор. Хотя на последнее Ман ответил тем же.

Второй тайм лидер лиги также начал живо. Вслед за правым флангом Хакими включился и левый Перишича. Хотя и гол пришёл по центру. И от соперника. Тот пытался отобрать мяч у Лукаку, и вместо этого ассистировал Санчесу. Удар Алексиса Сепе вроде бы достал, но мяч всё же пересёк линию ворот. Гальоло выбил поздно. Аутсайдер честно пытался отвечать, посылал немало людей и мячи в штрафную соперника, пытался пробивать. Но при этом оставил оголённой оборону. Стремительный прорыв Лукаку справа, пас на свободного Санчеса, мягкий удар на противоходе - и счёт уже 2:0.

Такое преимущество нынешний "Интер" не упускает. Он и вовсе голы не пропускает. Сегодня как раз пропустил. На фоне вроде бы сонной игры Пеццелла промчал левым флангом, нашёл в штрафной свободного Эрнани, а тот чётко замкнул. Появилось напряжение, крики Конте усилились. Его подопечные повысили уровень агрессии, уже не отказывались от мяча. Потому и больше не пропустили. Хотя подопечные Д'Аверсы также старались, пытались атаковать, штрафными и угловыми заставляли соперника нервничать. Создать обе команды толком ничего не смогли.

"Интер" сбавил темп в игре, но не в результате. Он летит вперёд. Официально лучший игрок февраля в Серии А Лукаку и сегодня отличился. Санчес, неожиданно появившийся в стартовом составе вместо Лаутаро Мартинеса, подтвердил вчерашние слова тренера о том, что пребывает в лучшей форме после прихода в "Интер". Лукаку, Бастони, Барелла и Брозович избежали жёлтых карточек и не будут дисквалифицированы на матч против "Аталанты". А "Парму" жаль. Она в последнее время набирает гораздо меньше очков, чем заслуживает. Потому и на 19-ом месте и тонет.