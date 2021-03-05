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Соперник Шахтера в Лиге Европы продлил контракт с защитником

Италия
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Хотя он травмирован

Соперник Шахтера в Лиге Европы продлил контракт с защитником

Твіттер Роми

Новина українською

Бразилец Роджер Ибаньес продлил контракт с итальянской "Ромой" до лета 2025 года, сообщает клуб. Также накануне появилась информация, что 22-летний центральный защитник добился повышения зарплаты вдвое.

Последний раз Ибаньес выходил на поле 14 февраля. С тех пор у него мышечная травма.

Роджер перешел в "Рому" с "Аталанты" в январе 2020 года. Его трансферная стоимость - 20 млн евро.

"Рома", которую возглавляет Паулу Фонсека, будет соперницей "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы. Первый поединок состоится 11 марта в Риме, ответный матч - 18 марта в Киеве.

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В статье: Рома (Рим) Роджер Ибаньес
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