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Соперник Шахтера в Лиге Европы продлил контракт с защитником
Хотя он травмирован
Твіттер Роми
Бразилец Роджер Ибаньес продлил контракт с итальянской "Ромой" до лета 2025 года, сообщает клуб. Также накануне появилась информация, что 22-летний центральный защитник добился повышения зарплаты вдвое.
Последний раз Ибаньес выходил на поле 14 февраля. С тех пор у него мышечная травма.
Роджер перешел в "Рому" с "Аталанты" в январе 2020 года. Его трансферная стоимость - 20 млн евро.
"Рома", которую возглавляет Паулу Фонсека, будет соперницей "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы. Первый поединок состоится 11 марта в Риме, ответный матч - 18 марта в Киеве.
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