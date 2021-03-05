Ибрагимович и Михайлович спели вместе в Сан-Ремо – Златан приехал туда на мотоцикле фаната Милана

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович спел вместе с наставником "Болоньи" Синишей Михайловичем на сцене популярного музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Известная песня, которую исполняли форвард и тренер, называется Io vagabondo ("Я бродяга"). Она была написана в 1972 году итальянской группой I Nomadi.

Curva dell'Ariston fatevi sentire ????

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. ????

Ecco la clip integrale ???? pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Интересно, что Ибрагимович добрался на фестиваль с помощью… мотоцикла – ему необходимо было преодолеть расстояние в 60 километров. После тренировки "Милана" Златан прыгнул в машину с водителем, однако попал в пробку. Швед думал не долго, он остановил проезжающего мимо мотоциклиста и попросил доставить его в Сан-Ремо.