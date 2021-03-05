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Ибрагимович и Михайлович спели вместе в Сан-Ремо – Златан приехал туда на мотоцикле фаната Милана
Все ради музыки
Фото: Repubblica / Автор – неизвестен
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович спел вместе с наставником "Болоньи" Синишей Михайловичем на сцене популярного музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Известная песня, которую исполняли форвард и тренер, называется Io vagabondo ("Я бродяга"). Она была написана в 1972 году итальянской группой I Nomadi.
Curva dell'Ariston fatevi sentire ????— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. ????
Ecco la clip integrale ???? pic.twitter.com/omwmSu3SMf
Интересно, что Ибрагимович добрался на фестиваль с помощью… мотоцикла – ему необходимо было преодолеть расстояние в 60 километров. После тренировки "Милана" Златан прыгнул в машину с водителем, однако попал в пробку. Швед думал не долго, он остановил проезжающего мимо мотоциклиста и попросил доставить его в Сан-Ремо.
"Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды".
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021 @RaiUno pic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
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