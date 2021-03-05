В середине недели главное - результат. Итоги 25-го тура Серии А

Лацио - Торино - не состоялся

Ювентус - Специя 3:0

Сассуоло - Наполи 3:3

Кальяри - Болонья 1:0

Беневенто - Эллас Верона 0:3

Милан - Удинезе 1:1

Аталанта - Кротоне 5:1

Дженоа - Сампдория 1:1

Фиорентина - Рома 1:2

Парма - Интер 1:2

В туре посреди недели никогда не хочется слишком уж критиковать грандов и победителей вообще. Главные цели - три очка и без травм. "Интер", "Ювентус" и "Рома" отыграли серовато, но победили, проявив характер. "Нерадзурри" увеличили гандикап над соседями до шести очков. "Наполи" упустил победу, но после хорошего гостевого выступления видит свет в конце туннеля. Крайне важны три очка и для "Кальяри". Тем более, что его конкурентов в битве против вылета нужно пожурить за неудачный результат при хорошей игре. А вот "Милан" сильно разочаровал без всяких оговорок.

Схожие победы

Матчи "Интера", "Ювентуса" и "Ромы" проходили очень похоже. С ленивыми первыми 30-40 минутами грандов, почти без ударов по воротам, с мячом у соперника. Первые двое в итоге проиграли матч по владению мячом. Все в той или иной степени проснулись в концовке первого тайма, по-настоящему проснулись и забили в начале второго, затем позволили соперникам атаковать, давить. А их тренерам - четко и ясно заявлять, что результат несправедлив. Также отмечу, что судьбу всех матчей решили дублеры. Обычно запасные Алексис Санчес и Диавара, вышедшие на замену Бернардески и Мората.

В "Интере" помнили о равных очных матчах, боялись контратак и боевитости "Пармы". Даже идущей 19-ой с 15-ю матчами подряд без побед. Антонио Конте говорил о тесте на взрослость. Тест пройден. Самир Ханданович спас в дебюте, удачный рикошет и классическая контратака Санчеса и лучшего игрока лиги в феврале Лукаку принесли 2:0. Оборона пропустила, но лишь второй гол в семи матчах, отработала в концовке. "В предыдущие годы мы бы такой матч не выиграли, а значит - выросли", - заявил Милан Шкриньяр. "Мы страдали, но так это работает, если хочешь взять Скудетто", - добавил Санчес.

В "Ювентусе" также боялись интенсивности "Специи", отдали ей первые 35 минут. Гол нашли вышедшие на замену - критикуемый Бернардески и еле дышащий из-за болезни Мората (не забивал в лиге с декабря). Второй гол Федерико также сделал с прорыва по флангу. Туринцы победили новичка лиги лишь на лонгболлах, контратаках. Щесны отбивал пенальти, кричал на защитников и заявил, что нужно играть хорошо 90 минут, не 30, и быстро, а не медленно, как в первом тайме. Андреа Пирло согласился. Зато домашняя серия улучшена до восьми побед и ничьей в девяти матчах с разницей мячей 24:4.

Ну и Криштиану Роналду в очередной раз повторил рекорд Пеле. Теперь у него 767 голов в карьере. Хотя, честно говоря, эта свистопляска вокруг различных версий рекордов и подсчётов уже надоела. Гораздо более важные и легко доказуемые вещи - его первенство в списке бомбардиров сезона 2020/21 и приближение его команды ко второму месту. До него четыре очка.

У "Ромы" хороших серий не было. Серия из 17-ти побед над командами ниже Топ-9 прервалась. Была плохая - три матча в гостях в лиге без забитых. В среду она начала играть поздно, ответный штурм после забитого не выдержала и вынуждена была искать победу до 88-ой минуты. Автор гола и автогола Леонардо Спинаццола шутил о "первом дубле". Впрочем, он мог шутить после победы. После отличного прокрадывания опорника Диавара в штрафную. Матч в целом оценили как весьма слабый, Паулу Фонсека назвал его тяжелым, потому и остался очень доволен характером и борьбой игроков. Обороной.



"Интер", "Юве" и "Рома" не должны быть очень довольны своей игрой, зато результатами и проявленным характером - очень даже.

Хватило одного тайма

"Аталанте" также лучше смотреть на результат, а не игру против 20-ой команды лиги, приехавшей на матч с серией из шести поражений и новым тренером. Счет 5:1 позволил стать третьей, лидер атаки Луис Муриэль и забил, и ассистировал, Йосип Иличич, вернувшийся из недолгого изгнания - также. Джан Пьеро Гасперини назвал его "профессором". После "заколдованного" (определение Гасперини) первого тайма, ужасной, детской ошибки обороны и 1:1, вспоминались потери очков против СПАЛ и "Дженоа" год назад, "Дженоа", "Удинезе" и "Торино" в 2021-ом. Но в итоге все закончилось отлично.

Помог или не помог "Кротоне" своими детскими ошибками в дебюте второго тайма, к битве с "Интером" бергамцы подходят с первой в сезоне серией из четырех побед в лиге подряд. В полном порядке. Тренер очень доволен качественными голами во втором тайме, общим состоянием команды. Она очень сильна сейчас.

Назад в 2019-й





Неудобства "Милана" против своего соперника как раз читались. "Удинезе" побеждал "россонери" в августе 2019-го ударом головой Бекао с углового, не позволил им тогда ни одного удара в створ ворот. Затем проиграл два очных матча лишь в самой концовке. В январе уверенно играл вничью с "Аталантой", "Интером". Он также не позволил гранду ничего в первые 35-40 минут. Затем и этот гранд проснулся, мог забивать на рубеже таймов, после чего отдал инициативу. Разница в том, что "Милан" в начале второго тайма не забил. А в середине пропустил. От Бекао, с углового, головой.

Кое-кто может сказать, что "Милан", дескать, также проявил характер. Вырвал ничью на 96-ой минуте. Этот кое-кто просто не смотрел матч. В воскресенье против "Ромы" вторая команда лиги вернула уровень и запал 2020-го года, в среду уже вернулась к унынию и беспомощности даже не 2021-го, а 2019-го. Несмотря на 12:5 по ударам по воротам и 61 процент владения мячом. У неё лишь одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. Лишь один гол с игры в этих шести. Дома в целом по сезону побед меньше, чем других результатов. Она пребывает в серьёзном кризисе.

Стефано Пиоли ничего не оставалось, кроме как признать отсутствие ритма и качества. И, что ещё важнее, полное поражение в единоборствах. Особенно в первом тайме. А в воскресенье ожидает королева единоборств - "Верона"...

Уже не чужие в гостях

"Наполи" даже упустил победу на 94-ой минуте. После выхода вперёд на 90-ой. Разозлённый Лоренцо Инсинье покинул поле, футболя бутылки и рекламные щиты и шипя: "Что за дерьмовая команда!" Клубу, несмотря на самозапрет на общение с прессой, пришлось делать заявление, и отрицать трения между капитаном и другими игроками или тренером. Пришлось и агенту игрока. "Везувиани" уже с шестым гостевым матчем во всех турнирах без побед. Они также не играли на первой стадии матча, на рубеже таймов как раз пропустили, во втором чаще спасал Мерет и каркас его ворот, чем Консильи.

Тем не менее, "Наполи" может и должен видеть позитив. После шести поражений за пределами Неаполя подряд, пяти из них - с разницей в два мяча - он отыграл в гостях очень прилично и был близок к победе. Проявил характер, в отсутствии чего его также часто обвиняли. Не сломался после автогола, после гола в раздевалку с пенальти. Его правый защитник Ди Лоренцо превратился в форварда, замкнул в одно касание, заработал пенальти. Инсинье (гол с пенальти и ассист) сейчас включён. Такое выступление команды внушает надежду на прогресс. И в гостевых матчах, и в целом.

О фарсе вокруг матча "Лацио" - "Торино" я уже писал . Отмечу лишь, что судебный орган Серии А не спешит с вынесением вердикта. В отличие от случая с матчем "Ювентус" - "Наполи" осенью. А это звучит как хорошие новости для "Торо". Как новость о переносе матча, а не техническом поражении.

Ничьё дерби

Жаль, что коронавирус, календарь, турнирная таблица и сам результат сделали всё для уменьшения яркости и значимости Генуэзского дерби, интереса к нему. Без болельщиков, в туре посреди недели, синхронно с пятью другими матчами, между откровенными середняками. Которые в первом круге сыграли в успокаивающую ничью. И здесь первый тайм был гораздо слабее. Без ударов в створ ворот. Во втором тайме голы забивали защитники (хотя защитник "Дженоа" Дзаппакоста отлично прошёл). В целом опасных моментов было мало. А результат - две ничьи в дерби в одном сезоне впервые за 26 лет.

Клаудио Раньери говорил об обилии ошибок своей команды, поспешности в передачах и потому остался доволен ничьей в дерби. Признавая, что обе команды не желали рисковать. Давиде Баллардини считал, что его "Дженоа" заслужила больше, чем ничью, сожалел, что не сохранила во втором тайме уровень первого, но не плакал из-за результата. Оба просто продолжают далее.

Середняки и аутсайдеры

Чем ближе к концу сезона - тем чаще разочаровываются середняки и аутсайдеры. Логично, ведь очки забирают лидеры. "Парма" переиграла "Интер" по владению мячом и ударам по воротам, но проиграла. Роберто Д'Аверса доволен уровнем игры, давлением в концовке, но жалеет из-за пропущенных после "случайного нашего паса и концептуальной ошибки в контратаке". Винченцо Итальяно разочарован, ведь "Специя" "играла очень хорошо в первый час, часто оказывалась на трети поля соперника (и вправду, 200 передач там против 138-ми), но проиграла со счётом 0:3". "Слишком тяжёлый результат".

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли говорил об "очередном пропущенном на миллиметре". "Мы работали тяжело и вновь не заслужили проиграть". "Сассуоло" в целом играл получше, чем "Наполи", но остался с одной победой в последних восьми матчах. "Кротоне" закончил ужасно. Даже наставник "Удинезе" Лука Готти был очень зол. Прежде всего - на арбитров, ведь "Милан" сравнял после окончания добавленного времени. Болельщики же злы на сыгравшего зачем-то поднятой вверх рукой Стригера-Ларсена. Твиттеру клуба пришлось даже помещать твит с его фото и надписью "один из нас".

Счастливой осталась "Верона", закрепившая ничью с "Ювентусом" разгромом также разочарованного "Беневенто" с его девятью матчами без побед подряд. Она теперь восьмая. И "Кальяри". 16 матчей без побед подряд с Эусебио Ди Франческо, сразу же две победы подряд с Леонардо Семпличи без пропущенных - причина для радости. И выхода из зоны вылета. Новый наставник очень доволен характером игроков и тем, что быстро поняли его требования. Победа над "Болоньей", в субботу разобравшейся с "Лацио", очень ценна.

Украинский след

В 24-ом туре Руслан Малиновский наконец-то вернул свои лучшие образцы игры сезона 2019/20. В 25-ом он также продемонстрировал образец игры того сезона. Что уже хорошо. За 63 минуты на поле успел стать третьим по передачам на чужой трети (23), одним из лучших по проценту точных в целом (87). Он играл в пас, угрожал воротам трижды. В том числе и после отличного прохода мимо нескольких соперников. Мог попасть и головой из отличной позиции. Активная игра. Вот только эффективности в виде прямого участия хотя бы в одном голе не было. И он вновь сник во втором тайме.

Оценки СМИ - почти всегда "шестёрки", с чем я согласен. Отмечали его активность, "всегда в сердце действий "Аталанты", но критиковали за два плохих удара в свободных отличных позициях. Он далеко не впервые не стал одним из главных героев.

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