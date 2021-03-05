  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Виктор Осимхен приступил к тренировкам
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Осимхен приступил к тренировкам

Италия
(1 голосов)

Игрок восстанавливался от травмы

Виктор Осимхен приступил к тренировкам

Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен вернулся к полноценным тренировкам команды, сообщает Football Italia.

Нейрохирург Альфредо Буччиеро, который проводил осмотр игрока, сообщил о том, что с клинической точки зрения проблем у игрока нет, а также попросил форварда посвятить следующий гол ему.

22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча чемпионата Италии с "Аталантой" (2:4) после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу.

Осимхен в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...