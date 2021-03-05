Виктор Осимхен приступил к тренировкам

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен вернулся к полноценным тренировкам команды, сообщает Football Italia.

Нейрохирург Альфредо Буччиеро, который проводил осмотр игрока, сообщил о том, что с клинической точки зрения проблем у игрока нет, а также попросил форварда посвятить следующий гол ему.

22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча чемпионата Италии с "Аталантой" (2:4) после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу.

Осимхен в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.