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Виктор Осимхен приступил к тренировкам
Игрок восстанавливался от травмы
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен вернулся к полноценным тренировкам команды, сообщает Football Italia.
Нейрохирург Альфредо Буччиеро, который проводил осмотр игрока, сообщил о том, что с клинической точки зрения проблем у игрока нет, а также попросил форварда посвятить следующий гол ему.
22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча чемпионата Италии с "Аталантой" (2:4) после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу.
Осимхен в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.
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