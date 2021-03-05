Симоне Индзаги заявил, что матч с Ювентусом будет решающим для Лацио

Накануне центрального матча тура Серии А "Ювентус" - "Лацио" (завтра в 21:45) наставник римлян Симоне Индзаги сказал, что его команда знает, что должна сыграть идеальный матч.

"Бьянкочелести" едут в Турин после поражения от "Болоньи" со счетом 0:2. Но у них было больше времени, чтобы подготовиться к матчу против "старой сеньоры", потому что их матч с "Торино" не состоялся.

Матч в Турине будет решающим для турнирной таблицы, он будет очень важным. И это - после неожиданного нокаута против Болоньи. Мы понимаем, что должны сыграть свой идеальный матч, - цитирует Football Italia.

У команды, акцентирует тренер, есть объективные трудности из-за отсутствия Раду, Луиса Фелипе и Мануэля Лаццари. Но у Индзаги еще есть 24 часа, чтобы принять решение.

После хорошей серии, замечает тренер, команда сдала в матче с "Болоньей".

Думаю, перерыв позволил нам проанализировать, где мы допустили ошибки против "Баварии" и "Болоньи".