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Симоне Индзаги заявил, что матч с Ювентусом будет решающим для Лацио
Для турнирной таблицы
Накануне центрального матча тура Серии А "Ювентус" - "Лацио" (завтра в 21:45) наставник римлян Симоне Индзаги сказал, что его команда знает, что должна сыграть идеальный матч.
"Бьянкочелести" едут в Турин после поражения от "Болоньи" со счетом 0:2. Но у них было больше времени, чтобы подготовиться к матчу против "старой сеньоры", потому что их матч с "Торино" не состоялся.
Матч в Турине будет решающим для турнирной таблицы, он будет очень важным. И это - после неожиданного нокаута против Болоньи. Мы понимаем, что должны сыграть свой идеальный матч, - цитирует Football Italia.
У команды, акцентирует тренер, есть объективные трудности из-за отсутствия Раду, Луиса Фелипе и Мануэля Лаццари. Но у Индзаги еще есть 24 часа, чтобы принять решение.
После хорошей серии, замечает тренер, команда сдала в матче с "Болоньей".
Думаю, перерыв позволил нам проанализировать, где мы допустили ошибки против "Баварии" и "Болоньи".
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