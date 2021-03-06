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Фиорентина контактирует с Гаттузо – СМИ

Италия
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Дженнаро может отправиться во Флоренцию

Фиорентина контактирует с Гаттузо – СМИ

Sky

Новина українською

"Фиорентина" контактировала с представителями наставника "Наполи" Дженнаро Гаттузо, сообщает неаполитанское Radio Kiss Kiss.

Интерес к специалисту исходит от президента "фиалок" Рокко Комиссо. Под руководством Чезаре Пранделли флорентийская команда идёт лишь на 14-м месте в лиге, что никак не устраивает боссов клуба.

В свою очередь позиции Гаттузо в "Наполи" весьма шаткие. Его контракт истекает по окончанию сезона, и пока не было никаких сигналов от "партенопейцев", указывающих на желание продлить сотрудничество.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
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