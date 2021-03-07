Мората побил личный рекорд по результативным действиям в Серии А

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората решил исход встречи с "Лацио" (3:1) в чемпионате Италии, оформив дубль и отдав голевой пас.

Таким образом испанец набрал 15 очков (7+8) по системе "гол+пас" в 19 матчах сезона – это его рекорд за сезон в Серии А, где он ранее уже выступал в чемпионатах-2014/15 (8+5) и 2015/16 (7+7).

Напомним, 28-летний Мората выступает за "Юве" на правах аренды из "Атлетико".