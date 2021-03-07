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Мората побил личный рекорд по результативным действиям в Серии А

Италия
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Для Альваро это самый результативный сезон в Италии

Мората побил личный рекорд по результативным действиям в Серии А

Фото: ANSA, автор – Alessandro Di Marco

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Форвард "Ювентуса" Альваро Мората решил исход встречи с "Лацио" (3:1) в чемпионате Италии, оформив дубль и отдав голевой пас.

Таким образом испанец набрал 15 очков (7+8) по системе "гол+пас" в 19 матчах сезона – это его рекорд за сезон в Серии А, где он ранее уже выступал в чемпионатах-2014/15 (8+5) и 2015/16 (7+7).

Напомним, 28-летний Мората выступает за "Юве" на правах аренды из "Атлетико".

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората
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