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Индзаги: Лацио заслужил большего в игре с Ювентусом

Италия
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Индзаги: Лацио заслужил большего в игре с Ювентусом

thepeterboroughexaminer

Новина українською

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А с "Ювентусом" (1:3).

"Обидное поражение, ведь мы вели 1:0, играли хорошо, попали в перекладину при 1:1, а потом пропустили контратаку. Мы заслуживали гораздо большего.

Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, но этого оказалось недостаточно. Мы не должны сдаваться, нужно продолжать верить в то, что мы делаем.

Мы играем без основных защитников Луиса Фелипе и Раду. С одной потерей мы бы еще справились, но не с двумя", – сказал Индзаги DAZN

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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