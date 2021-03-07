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Индзаги: Лацио заслужил большего в игре с Ювентусом
thepeterboroughexaminer
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А с "Ювентусом" (1:3).
"Обидное поражение, ведь мы вели 1:0, играли хорошо, попали в перекладину при 1:1, а потом пропустили контратаку. Мы заслуживали гораздо большего.
Думаю, мы контролировали игру на протяжении большей части матча, но этого оказалось недостаточно. Мы не должны сдаваться, нужно продолжать верить в то, что мы делаем.
Мы играем без основных защитников Луиса Фелипе и Раду. С одной потерей мы бы еще справились, но не с двумя", – сказал Индзаги DAZN
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