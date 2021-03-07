Конте: Аталанта осознает свою силу, у них сильные футболисты даже на скамейке

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне матча с "Аталантой" в рамках 26-го тура Серии А.

"Матч будет сложным, эта команда создает проблемы всем. Она осознает свою силу, за нее выступают сильные футболисты – в том числе такие есть и на скамейке. Отмечу Муриэля – он часто начинает матчи в запасе, а потом решает исход игры. Гасперини проделывает прекрасную работу и нашел свое место. Я рад за него и за "Аталанту", которую я также тренировал.

Мои команды всегда стремятся к победе независимо от того, считают их фаворитами или нет. Даже когда "Челси" и "Ювентус" не входили в число фаворитов, мы не отступали. Побеждает лишь одна команда", – рассказал итальянский наставник.