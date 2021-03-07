  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте: Аталанта осознает свою силу, у них сильные футболисты даже на скамейке
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте: Аталанта осознает свою силу, у них сильные футболисты даже на скамейке

Италия
(1 голосов)

Наставник миланцев высказался перед матчем против "Аталанты"

Конте: Аталанта осознает свою силу, у них сильные футболисты даже на скамейке

Неизвестный автор

Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне матча с "Аталантой" в рамках 26-го тура Серии А.

"Матч будет сложным, эта команда создает проблемы всем. Она осознает свою силу, за нее выступают сильные футболисты – в том числе такие есть и на скамейке. Отмечу Муриэля – он часто начинает матчи в запасе, а потом решает исход игры. Гасперини проделывает прекрасную работу и нашел свое место. Я рад за него и за "Аталанту", которую я также тренировал.

Мои команды всегда стремятся к победе независимо от того, считают их фаворитами или нет. Даже когда "Челси" и "Ювентус" не входили в число фаворитов, мы не отступали. Побеждает лишь одна команда", – рассказал итальянский наставник.

Завтра, 8-го марта "нерадзурри" примут команду из Бергамо. Начало встречи - 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...