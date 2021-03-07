Резервисты в огне. Верона - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем обзор матча 26-го тура Серии А между "Вероной" и "Миланом". Стефано Пиоли выпустил на игру второй состав, готовясь к четверговому поединку Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". По голу в составе гостей забили резервисты, что и решило судьбу победителя в игре. Особой изюминки матчу дал гол Крунича со стандарта.

"Верона" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Крунич 27, Далот 50