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Резервисты в огне. Верона - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Уверенная победа "росонери" вторым составом

Резервисты в огне. Верона - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Мілану/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем обзор матча 26-го тура Серии А между "Вероной" и "Миланом". Стефано Пиоли выпустил на игру второй состав, готовясь к четверговому поединку Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". По голу в составе гостей забили резервисты, что и решило судьбу победителя в игре. Особой изюминки матчу дал гол Крунича со стандарта.

"Верона" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Крунич 27, Далот 50

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В статье: Милан Верона
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