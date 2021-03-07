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Резервисты в огне. Верона - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа "росонери" вторым составом
Фейсбук Мілану/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем обзор матча 26-го тура Серии А между "Вероной" и "Миланом". Стефано Пиоли выпустил на игру второй состав, готовясь к четверговому поединку Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". По голу в составе гостей забили резервисты, что и решило судьбу победителя в игре. Особой изюминки матчу дал гол Крунича со стандарта.
"Верона" - "Милан" 0:2 (0:1)
Голы: Крунич 27, Далот 50
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