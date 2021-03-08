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Отличный штрафной и удар в девятку после обманного движения. ВИДЕО, как Милан победил Верону
Смотреть видео обзор матча Верона - Милан, чемпионат Италии, 7 марта 2021
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Верона - Милан, которые встречались в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Счет открыл Раде Крунич, который с угла штрафной поразил дальний верхний угол ворот. Удвоил преимущество россонери Диогу Далот. Его мяч получился не менее эффектным - обманным движением он уложил на газон защитника и пробил в девятку! Милан остается на втором месте, отставание от Интера, который сегодня сыграет с Аталантой, сократилось до трех очков.
Серия А. 26-й тур
Верона - Милан 0:2
Голы: Крунич 27 Далот 50
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