Отличный штрафной и удар в девятку после обманного движения. ВИДЕО, как Милан победил Верону

Вашему вниманию видео обзор матча Верона - Милан, которые встречались в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Счет открыл Раде Крунич, который с угла штрафной поразил дальний верхний угол ворот. Удвоил преимущество россонери Диогу Далот. Его мяч получился не менее эффектным - обманным движением он уложил на газон защитника и пробил в девятку! Милан остается на втором месте, отставание от Интера, который сегодня сыграет с Аталантой, сократилось до трех очков.

Серия А. 26-й тур

Верона - Милан 0:2

Голы: Крунич 27 Далот 50