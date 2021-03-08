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Три шедевра с шести голов. ВИДЕО как аутсайдер Серии А громил Торино

Италия
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Кротоне эффектно прервал серию из семи поражений подряд

Три шедевра с шести голов. ВИДЕО как аутсайдер Серии А громил Торино

фото - Getty Images

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Вывеска матча Кротоне - Торино вряд ли привлечет большое внимание рядовых болельщиков футбол. Хотя Торино и является историческим грандом итальянского футбола, пока быки ведут борьбу за выживание. Кротоне - непосредственный конкурент, который после семи поражений подряд прописался на последней строчке турнирной таблицы.

Однако игра подарила еще то зрелище. Кротоне наконец победил, забив четыре мяча. Особенно эффектными вышла два решающих - от Рецы и Уна. Торино ответил двумя точными ударами, при этом выстрел Санабрия будет претендовать на почетное звание лучшего гола месяца в Серии А. При этом команды еще несколько раз эффектно попадали в каркас ворот.

Вашему вниманию видео обзор матча Кротоне - Торино.

Серия А. 26-й тур
Кротоне - Торино 4:2
Голы: Симы 27 пен., 54, Реца 84, Уна 90 + 4 - Мандагора 45, Санабрия 84

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В статье: Торино (Турин) Кротоне (Кротоне)
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