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Ибрагимович: Если Мальдини захочет, то я готов остаться в Милане
Похоже, что Златан ещё один год проведет в Милане
39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что готов остаться в итальянской команде.
"Я — Златан. Я чувствую ответственность и ощущаю себя лидером. Это единственная команда, которая у меня вызывает волнение. Мне хочется учить, хочется направлять. Когда я что-то говорю, они отвечают: "Хорошо, мы сделаем это". Когда я провожу день без них, похоже на то, будто я остаюсь без сыновей.
Останусь ли я в "Милане" в следующем сезоне? Не знаю, посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, я готов", — приводит слова Ибрагимовича football-italia.
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