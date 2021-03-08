Соперник Шахтера в ЛЧ готовит новое соглашение для своего капитана

"Рома" готовит новый контракт для Лоренцо Пеллегрини после завершения сезона.

Спортивный директор "джаллоросси" Тьягу Пинту встретится с Пеллегрини в конце сезона для продолжения переговоров. Существует обоюдная идея двигаться дальше вместе, но клуб пока сосредоточен на своих задачах в Серии А и Лиге Европы.

Контракт Пеллегрини заканчивается в июне 2022 года, но Тьягу Пинту назначил встречу с агентом Джампиеро Почеттой. Обе стороны встречались уже дважды, и они подтвердили общую волю идти дальше вместе, замечает Sky Sport Italia.

Пеллегрини поддерживает проект. Он молодой, талантливый и очень привязан к Роме. Мы сделаем все возможное, чтобы продлить контракт.

24-летний игрок стал капитаном после того, как Эдин Джеко был лишен звания капитана.

Лоренцо Пеллегрини, игрок сборной Италии, в этом сезоне забил 4 гола и отдал 6 голевых передач, и зарекомендовал себя как лидер команды Паулу Фонсеки.