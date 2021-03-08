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Гамшик возвращается из Китая в Европу
В Скандинавию
Бывшая звезда итальянского "Наполи" словак Марек Гамшик подписал контракт со шведским "Гетеборгом", подтверждает клуб.
Гамшик подписал соглашение, которое будет рассчитано до августа.
К этому времени он был игроком китайской команды "Далиян Про".
Очень рад быть в этой команде, по-хорошему удивлен большими возможностями обучения, которые здесь есть, - сказал Гамшик. - Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде и начала тренировок.
Как все понимают, я здесь с краткосрочным контрактом. Но сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь успеха. Теперь я вложу все тело и всю душу в этот клуб.
"Гетеборг" занимает 8 место в чемпионате Швеции (всего в таблице 16 команд).
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