Гамшик возвращается из Китая в Европу

Бывшая звезда итальянского "Наполи" словак Марек Гамшик подписал контракт со шведским "Гетеборгом", подтверждает клуб.

Гамшик подписал соглашение, которое будет рассчитано до августа.

К этому времени он был игроком китайской команды "Далиян Про".

Очень рад быть в этой команде, по-хорошему удивлен большими возможностями обучения, которые здесь есть, - сказал Гамшик. - Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде и начала тренировок.

Как все понимают, я здесь с краткосрочным контрактом. Но сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь успеха. Теперь я вложу все тело и всю душу в этот клуб.