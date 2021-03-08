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Гамшик возвращается из Китая в Европу

Италия
(1 голосов)

В Скандинавию

Гамшик возвращается из Китая в Европу

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Бывшая звезда итальянского "Наполи" словак Марек Гамшик подписал контракт со шведским "Гетеборгом", подтверждает клуб.

Гамшик подписал соглашение, которое будет рассчитано до августа.

К этому времени он был игроком китайской команды "Далиян Про".

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Очень рад быть в этой команде, по-хорошему удивлен большими возможностями обучения, которые здесь есть, - сказал Гамшик. - Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде и начала тренировок.

Как все понимают, я здесь с краткосрочным контрактом. Но сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь успеха. Теперь я вложу все тело и всю душу в этот клуб.

"Гетеборг" занимает 8 место в чемпионате Швеции (всего в таблице 16 команд).

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В статье: Марек Гамшик Гетеборг
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Комментарии (4)
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Maksrovnii (Днепр)
08.03.2021 в 23:16
Многие уже заработали в Китае и валят ))) а вообще неожиданно очень про выбор клуба
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download1 (huyersk)
08.03.2021 в 22:45
Це той Гетеборг, який вилетів з ЛЄ від Арендовця?
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ssbond (Павлоград)
08.03.2021 в 22:04
Автор жжот! Гетеборг занимает 8-е место, потому что по алфавиту он восьмой )))Ноль туров, ноль игр, о какой таблице вообще речь?
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Maksrovnii (Днепр)
08.03.2021 в 23:15
Сегодня праздник , может он отмечал ))) простим ему эту ошибку
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