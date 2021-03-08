Серия А. Интер - Аталанта 1:0. Чемпионская победа

Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Шкриньяр 54

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Д'Амброзио 85), Брозович (Гальярдини 77), Видаль (Эриксен 53), Барелла, Перишич (Дармиан 85), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 77)

": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино 81), Меле, Де Роон, Фройлер (Пашалич 81), Гозенс, Пессина (Миранчук 73), Малиновский (Иличич 46), Д. Сапата (Муриэль 70)

: Ромеро 59

: Маурицио Мариани

122 гола в 50-ти матчах на двоих, 55 голов на четырёх форвардов, лучшие фланги в лиге. Самобытные и бешеные в хорошем и плохом смыслах тренеры. Лидер лиги против команды Топ-4 до начала тура. Серия "Интера" из шести побед в лиге подряд лишь с двумя пропущенными и девяти матчей без поражений против первой для "Аталанты" серии из четырёх побед и пяти без поражений. Замечательная домашняя команда против замечательной гостевой. Абсолютно все ожидали от этого матча чего-то сумасшедшего, невероятного, давали громкие заголовки. Наверное, заголовков испугались и сами команды.

Прежде всего испугались тренеры. Довольно неожиданно Антонио Конте бросил в стартовый состав вместо Кристиана Эриксена Артуро Видаля, а Джан Пьеро Гасперини позади одинокого Дувана Сапаты выстроил стену из Руслана Малиновского и Маттео Пессины. Последняя стена, вообще-то, работала в первом тайме. "Аталанта" доминировала, прессинговала, в первые полчаса отдала почти в три раза больше передач в атакующей трети поля, чем соперник (82:28), не раз посылала мячи и игроков в штрафную. А "Интер" пытался выйти вперёд лишь через отходившего в центр поля Лукаку. Которого останавливали.

Несмотря на победу в тактической битве, бергамцы даже не создали ничего с игры. Уж слишком низким был темп, слишком плотной оборона соперника. Сапата прорвался слева и неточно пробил с острого угла. Угроза шла лишь со "стандартов". Двух подряд в районе сороковой минуты. Навесы Малиновского замыкали головой Сапата и Джимсити. Ханданович спас от первого, Брозович на линии ворот - от второго. А самый опасный момент миланцев создал... Ромеро. Рикошет от него под давлением Лукаку Спортьелло отбил головой. Бельгиец также однажды всё-таки сумел прорваться. Джимсити сработал отлично.

В перерыве Гасперини снял с игры Малиновского (Руслан старался, зарабатывал фолы, раздавал мячи, но без остроты и точности), с Иличичем темп и опасность забросов в штрафную возросли. Конте также сделал свой ожидаемый ход - Видаль вместо Эриксена на 52-ой минуте. И сразу же "Интер" забил. При подаче углового игроки обеих команд застыли, ожидая свистка о пенальти за фол на Бастони. Все, кроме Шкриньяра, пробившего низом с полулёта. Защитники настолько заснули, что сразу же Лукаку мог сделать 2:0 после их провала. Всех, кроме Ромеро, выцарапавшего мяч из-под его ног перед вратарём.

Уже в четвёртом очном матче подряд "Аталанта" пропустила первой. Один из предыдущих трёх она проиграла, в двух сумела выцарапать ничью 1:1. Здесь также попыталась сравнять счёт. После момента Лукаку она вернула себе инициативу, осадила ворота Хандановича, играла быстрее, чем в первом тайме. Правда, также неточно. Сапата с 14-ти метров немного не попал. А в целом "Интер" оборонялся чётко. Слишком глубоко? Без попыток атаковать? Его оборона настолько хороша, что мог позволить себе это. С этим матчем он пропустил лишь те же два мяча уже в девяти последних в лиге.

В середине тайма давление было немалым, "Интер" стоял "автобусом". Ханданович вытащил ногой удар Муриэля с левой стороны. А вот ближе к концовке игра успокоилась. Пашалич метров с 13-ти не попал.

"Интер" не всегда играет так безынициативно в атаке, не всегда ставит такие "автобусы". Последним соперникам он наколачивал по 2-3 мяча. Он был лидером лиги по забитым мячам и перед этим матчем. Однако сегодня Конте вернулся к своим ювентусовским истокам. Он взял три Скудетто, "Ювентус" взял три десятка Скудетто именно благодаря таким победам. Уродливым? Чемпионским!