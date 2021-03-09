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Интер - Аталанта 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Аталанта, чемпионат Италии, 8 марта 2021
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Аталанта, которые закрывали 26-й тур итальянской Серии А. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Шкриньяром в начале второго тайма. Это седьмая победа подряд для Интера, которая позволила нерадзури сохранить комфортный отрыв от Милана в восемь очков. Руслан Малиновский сыграл первый тайм, после чего в перерыве был заменен.
Серия А. 26-й тур
Интер - Аталанта 1:0
Гол: Шкриньяр 54
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