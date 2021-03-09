Беспочвенные подозрения. Итоги 26-го тура Серии А

Специя - Беневенто 1:1

Удинезе - Сассуоло 2:0

Ювентус - Лацио 3:1

Рома - Дженоа 1:0

Эллас Верона - Милан 0:2

Кротоне - Торино 4:2

Фиорентина - Парма 3:3

Сампдория - Кальяри 2:2

Наполи - Болонья 3:1

Интер - Аталанта 1:0

26-й тур Серии А был объявлен кандидатом на решающий. Шесть команд из Топ-8 лиги встречались друг с другом. Лучшего шанса остановить "Интер", либо наоборот, утопить ещё глубже "Милан" и "Ювентус", просто не было. Однако в итоге получилось, что три гранда, несмотря на все трудности, одержали крайне важные и знаковые победы. Двое последних даже впечатлили по игре. А поражение "Аталанты" и неяркие победы "Ромы" и "Наполи" оставляют в полном недоумении и в плане борьбы за четвёртое место. Разве что "Лацио" отстаёт. Что-то неописуемое происходит и вокруг вылета.

"Милан"

Главным, обычным подозреваемым в провале был "Милан". Стефано Пиоли жаловался на обилие единоборств в матче против "Удинезе". Потому в матче против королевы единоборств "Вероны" казался почти обречённым. Ментально, психологически его команда в нынешнем состоянии не выглядела готовой ложиться костьми и бегать 90 минут. Что обязательно нужно против "мастифов", не проигравших грандам шесть из восьми предыдущих матчей. Да ещё и нужно было забить одному из лучших защитных порядков лиги. Без Златана, Чалханонглу, Ребича, Эрнандеса, Беннасера, Тонали, с кризисным Леау.

Потому исход - одна из лучших побед "россонери" в сезоне - удивил. Без помощи пенальти, со штрафным ударом Раде Крунича в одежде Чалханоглу/Бекхэма/Пирло. С Далотом в одежде Эрнандеса, прошедшим с фланга в центр и отличным ударом забившим второй гол своей команды с игры в семи матчах. Центр поля удивил, переборов соперника и, кроме концовки, не дав ему ни единого шанса. Возможно, это контраст между домом и гостями, ведь 11 побед, ничья и поражение в гостях - лучшее начало сезона в истории "Милана". А может, у припёртых к стенке и уничтоженных критикой просто выбора не было.

"Мы отыграли великолепный матч против сложного оппонента с большим желанием и интенсивностью. Мы выиграли много единоборств и много вторых мячей. Против такого соперника это очень важный знак". А ожидалось, что подобное после матча скажет не Пиоли, а Иван Юрич.

"Ювентус" и "Лацио"

"Ювентус" также мог оступиться. Без Кьеллини, Де Лихта, Бентанкура, без Бонуччи, Артура, МакКенни, Криштиану Роналду в стартовом составе. С крайним защитником в центре обороны, вингерами на фланге обороны и в центре атаки. И, гвоздь вечера - с правым/левым/центральным защитником Данило в центре поля (в следующем матче он заменит Щесны в воротах). Против команды, которая не раз больно кусала его в последние годы и, в отличие от него, в середине недели отдохнула. На фоне мыслей о неудачах против "Наполи", "Порту", "Вероны". И после провальных 30-ти минут без ударов по воротам.

Туринцы также собрались. И перед, и после матча тренер и игроки говорили о финале. Так к нему и отнеслись. Неназначенный пенальти за руку соперника лишь подстегнул их. Именно он заставил выйти из первых получаса, когда могли получить 2-3 мяча. Они также нашли редкие ресурсы в "пушке" Рабио, которая стреляет раз в полгода. По разным причинам проваливший начало года Альваро Мората вернулся на все сто. Федерико Кьеза играет отлично. Козырные минуты - начало второго тайма - сработали в третий раз подряд. А козырный стадион - домашний - принёс седьмую победу в лиге подряд.

"Мы подарили им первые 20 минут. Но уже к концу первого тайма вернулись. Поэтому в перерыве я говорил лишь о тактических нюансах. Мы продемонстрировали профессионализм и характер, не опустили головы, а ускорили темп после пропущенного". Команда Андреа Пирло отыграла отличный час после слабого начала, сломила соперника, а затем спокойно удержала счёт. Она доказала, что не отказывается от борьбы.

А вот команда Симоне Индзаги близка к отказу. Она впервые за шесть лет проиграла три гостевых матча лиги подряд. В целом проиграла три матча лиги из последних четырёх. Во всех турнирах пропустила девять мячей в трёх последних матчах, чего не было восемь лет. Вначале она слишком спешила с ударами по воротам с 16-20 метров, когда должна была разыграть. Затем же развалилась. "Такое сложно комментировать. Мы сделали недостаточно. Мы контролировали игру, но должны были сделать гораздо больше". Индзаги уже чувствует, что его команда недостаточно хороша для места в Топ-4.

"Рома"

Были подозрения и насчёт "Ромы". Особенно - по ходу матча против неуступчивой "Дженоа". "Волки" играли без трёх своих лучших бомбардиров в стартовом составе и без лучшего латераля Спинаццолы. Играли крайне уныло, медленно, без мысли в атаке. Но и за них сыграли отличные домашние показатели, также отличные показатели против команд ниже Топ-9. А главное - оборона. Она не дала никаких шансов сопернику, Крис Смальдини Смоллинг вернул уровень предыдущего сезона, Манчини выпрыгнул почти на высоту Криштиану Роналду и забил победный гол. Так и удалось отдохнуть перед "Шахтёром".

"Не лучшая игра. Мы создали мало и они также. Мы не играли тем путём, который я хочу увидеть и обычно вижу от этой команды. Слишком медленно, двигали мяч слишком предсказуемо", - Паулу Фонсека выражал недовольство игрой. Зато результат и экономия сил на пользу.

"Наполи"

Насчёт же "Наполи" подозрения есть всегда. В предыдущих семи матчах лиги, десяти во всех турнирах он выигрывал столько же, сколько и проигрывал. 3:3, 4:4. Он играет невыразительно, с Дженнаро Гаттузо уже практически попрощались с отсрочкой приговора. Соперник был неудобен - "Болонья" только что прибила "Лацио", а у самого "Наполи" выиграла два матча из предыдущих четырёх при одном поражении. Она владела мячом и пробивала по воротам чаще, попадала в стойку, её гол был отменён несправедливо. Не случайно неаполитанские СМИ восприняли игру своей команды очень прохладно.

Тем не менее, она победила. Довела домашнюю серию во всех турнирах до восьми побед и ничьей в девяти матчах. Капитан Лоренцо Инсинье сделал дубль и в последних матчах тащит команду за собой. Он первый среди итальянцев по голам в 2021-ом году. Виктор Осимхен отлично убежал в отрыв и забил первый мяч за пять месяцев без одного дня. Амир Ррахмани стабилизируется в центре обороны. Хорошие новости в преддверии трёх убийственных выездов подряд - к "Милану", "Ювентусу" и "Роме".

"Интер" и "Аталанта"

Были подозрения и насчёт "Интера". Очевидно, ведь он играл против чуть ли не единственной команды ныне, способной перебороть его. "Аталанта" нашла свой ритм набора очков и голов, впервые в сезоне одержала четыре победы подряд в лиге. 62 гола в Серии А против 60-ти, 31 гол главных форвардов против 24-ёх, Хакими против Гозенса - "нерадзурри" были вполне сравнимы. И в этом дерби ожидалась невероятная, феерическая игра. Однако матч пошёл иным путём. Путём предыдущих очных. Уже седьмым из последних восьми, в котором забивалось менее трёх мячей. "Интер" пошёл другим путём.

Анализировать этот матч сложно, подытожить - просто. Тактически "Аталанта" переиграла соперника. Она прессинговала, перехватывала мячи, по передачам на атакующей трети поля победила со счётом 237:105. А по ударам по воротам - 13:5. Половина поля Спортьелло часто просто выпадала из экрана. Грозный Ромелу Лукаку был намертво перекрыт и раз за разом проигрывал дуэли Ромеро и Джимсити. При угловых миланцев спасали вратарь и Брозович. Критиковать её можно лишь за слабое присутствие в штрафной соперника, недостаток мысли и скорости в атаке. И сон во время одного углового "Интера".

Джан Пьеро Гасперини заявил, что даже сто раз подряд построил бы игру "Аталанты" в этом матче точно так же. По его мнению, он проиграл лишь одному эпизоду. Что ж, так и проигрывают чемпионам. Впервые с 2009-го года "Интер" побеждает в лиге лишь с одним ударом в створ ворот. Он остался с двумя пропущенными в девяти последних матчах, в которых победил восемь раз и однажды сыграл вничью. Показатели классического чемпиона Италии. Показатели "Ювентуса" Конте, к которому Антонио наконец-то и привёл этот "Интер". Этот матч был выигран в чемпионском стиле "Ювентуса".

Сам Конте считал, что матч выиграет атака и ошибся. Гасперини считал, что его выиграет коллектив и оказался прав. А коллектив "Интера" на сегодня сильнее.

Середняки и аутсайдеры

Середняки вновь разочаровали. "Сассуоло" бесполезно владел мячом 72 процента времени и был разорван "Удинезе" в контратаках. Юричу лишь оставалось хвалить "Милан" за такую мощную игру и даже удивляться. Давиде Баллардини был более разочарован, говоря о балансе, хорошей обороне своей "Дженоа", но и о плохом последнем пасе и плохих действиях без мяча. Она сделала очень мало. "Болонья" сделала немало, но не забивала. "Мы играли, а они забивали, мы забили три гола себе сами. Этот результат фейковый. Мы играем в футбол, много создаём, но не реализуем", - заявил Синиша Михайлович.

"Беневенто" упустил шанс, не удержал преимущество в счёте. Хотя, скорее шанс там упустила "Специя". Она дважды попадала в каркас ворот, должна была забивать 3-4 мяча. Такие потери могут дорого стоить командам, которые уже слишком близки к аутсайдерам. "Сампдория" также упустила шанс вернуться. Из-за пропущенного гола на последних секундах, когда тренер соперника уже надел куртку и собирался уходить, она осталась лишь с одной победой в семи последних матчах. После двух классных ударов Берешински и Габбьядини - необычных подозреваемых - она могла рассчитывать на большее.

Как, впрочем, и аутсайдеры, также упустившие шансы. "Кальяри" переигрывал "Дорию", но пропустил два гола за три минуты и ждал удара издали на 96-ой. Первого гола Раджи Наингголана после возвращения. Хотя и ничьей маловато. "Парма" переиграла "Фиорентину" по владению мячом (58:42) и ударам по воротам, отыгралась с 0:1 и 1:2, уже, казалось, на 90-ой минуте добыла первую победу в 16-ти матчах, но далее пропустила автогол.

Сценарий заколдованной, обречённой команды. "Торино" не обречён, но влетать "Кротоне" со счётом 2:4 даже после карантина и без восьми игроков плохо.

А что насчёт самого "Кротоне"? Какое значение имеет эта победа после семи поражений подряд? Учитывая, что это лишь второй матч тренера Серсе Косми - возможно, немалое. Но, если учитывать обескровленное состояние "Торино" и все ещё последнее место самих "акул" с "минус семь" от 17-го места - не стоит делать далеко идущие выводы.

Украинский след

"Интер" был вынужден отбиваться не в последнюю очередь благодаря действиям центральной оси соперника. Гасперини решил убрать одного игрока атаки и усилить ось Русланом Малиновским. В тактическом плане это сработало. Руслан часто начинал прессинг на одной линии с Дуваном Сапатой и Пессиной, несколько раз получал мяч в позициях для перспективного развития атак. Искал партнёров по команде и на флангах, и в штрафной, пытался прорываться и зарабатывать фолы. Также подавал угловые, при которых как раз и спасали Ханданович и Брозович.

Проблема в том, что всё это, кроме угловых, получалось медленно и неэффективно. С потерями мяча. Также продолжилась плохая тенденция последнего времени - Руслан из одного из лучших по касаниям мяча за минуту времени превратился в одного из худших. За первый тайм отчётного матча, после которого был заменён, он коснулся лишь 30 раз. Заменивший его в перерыве нередко сонный Иличич коснулся 53 раза, и во втором тайме бергамцы играли живее и опаснее. Оттого и оценки - "5.5" и "6", даже "пятёрка" от Corriere Della Sera.

Последняя оценка слишком строга, первые две примерно на уровне других игроков полузащиты и атаки "Аталанты". Я поставлю "шестёрку". За тактическую помощь и за угловые. Он не провалился. Но такое выступление на глазах у требовательного Гасперини вряд ли оставит его в стартовом составе.

Виктор Коваленко остался в запасе и без единой минуты за команду.

Лучший игрок тура - Лоренцо Инсинье ("Наполи"). Дубль. Наконец-то видно, кто капитан

Прорывы тура - Раде Крунич и Диого Далот ("Милан"). Пирло и Тео Эрнандес

Разочарование тура - "Лацио". Слишком слаб и наивен для Топ-4

Лучший вратарь тура - Самир Ханданович ("Интер"). Не желает пропускать

Лучший тренер тура - Андреа Пирло ("Ювентус"). Попал и с Данило, и с Бернардески, и с отдыхом Роналду