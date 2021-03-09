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Спасение последних секунд. ВИДЕО, как Найнгголан эффектно забил на 90+6-й в матче Серии А
Кальяри чудом спасся от поражения в игре с Сампдорией
фото - Getty Images
Две недели назад "Кальяри" уволил Эусебио Ди Франческо и назначил на пост главного тренера Леонардо Симплиси. Под руководством нового наставника сардинская команда переродилась и в следующих трех матчах дважды победила и однажды сыграла вничью.
Правда, этой ничьей могло и не быть. В воскресенье "Кальяри" играл на выезде с "Сампдорией". Гости забили первыми в начале игры, а в середине второго тайма пропустили дважды от генуэзцев. Счет 2:1 держался до 90+6-й минуты, пока Раджа Найнгголан не забил второй гол "Кальяри". Удар бельгийца, которому не удалось закрепиться в "Интере", получился весьма эффектным. В нынешнем сезоне это первый гол на счету Раджи. Его команда оторвалась от зоны вылета уже на два очка.
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