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Милан предложит Кессье новый контракт
Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года
"Милан" предложит полузащитнику Франку Кессье долгосрочный контракт, пишет La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "россонери" готовы подписать с 24-летним ивуарийцем соглашение сроком до конца июня 2026 года. Сообщается, что зарплата футболиста вырастет с 2,2 миллиона евро в год до 3 миллионов евро в год.
В сезоне-2020/21 Кессье провел 36 матчей за "Милан", на его счету 10 голов и 3 результативных передачи.
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