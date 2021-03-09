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Милан предложит Кессье новый контракт

Италия
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Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года

Милан предложит Кессье новый контракт

Новина українською

"Милан" предложит полузащитнику Франку Кессье долгосрочный контракт, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "россонери" готовы подписать с 24-летним ивуарийцем соглашение сроком до конца июня 2026 года. Сообщается, что зарплата футболиста вырастет с 2,2 миллиона евро в год до 3 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Кессье провел 36 матчей за "Милан", на его счету 10 голов и 3 результативных передачи.

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В статье: Милан Франк Кесси
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