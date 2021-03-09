Важный для Паулу Фонсеки игрок Ромы оправился после повреждения

Центральный защитник итальянской "Ромы" Рожер Ибаньес восстановился после мышечной травмы ноги, информирует Football Italia.

22-летний бразилец вернулся к тренировкам с командой и готовится к первому матчу с "Шахтером" в 1/8 Лиги Европы. Последний раз он выходил на поле 18 февраля в первом поединке 1/16 ЛЕ с португальской "Брагой".

В этом сезоне Ибаньес в составе римских "волков" сыграл в 26 матчах во всех турнирах. Единственный гол забил в ворота "Клужа" в Лиге Европы.

Первый матч "Ромы" и "Шахтера" в Риме состоится в четверг, 11 марта. Начало игры - в 22:00.