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Суд в Италии подтвердил приговор в 9 лет тюрьмы для экс-звезды сборной Бразилии, Реала и Ман Сити

Италия
(4 голосов)

Страшная ночь 2013 года

Суд в Италии подтвердил приговор в 9 лет тюрьмы для экс-звезды сборной Бразилии, Реала и Ман Сити

The Irish Sun

Новина українською

Апелляционный суд Милана подтвердил приговор для бразильского футболиста Робсона де Соуза Робинью и его друга Рикардо Фалько о 9 годах заключения за участие в групповом изнасиловании албанки, которая праздновала 23 день рождения в ночном клубе Милана, сообщает Globoesporte.

Было это в 2013 году. А приговор был вынесен в декабре 2020-го. Юристы Робинью подали апелляцию. Теперь же у них есть возможность обратиться к последней кассационной судебной инстанции итальянского правосудия.

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Робинью пока избегает наказания, поскольку находится в Бразилии. А в Италии не подписано соглашение о передаче осужденных с этим государством.

Бразилец выступал за "Реал" Мадрид в 2005-2008 годах, "Манчестер Сити" - 2008-2010, "Милан" - 2010-2015. Потом играл в Турции, Китае и на родине. 2020 подписал контракт с "Сантосом", но через неделю соглашение было расторгнуто.

Робинью женат с 2009 года, у него есть двое сыновей.

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В статье: Робиньо Милан
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Комментарии (6)
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download1 (huyersk)
10.03.2021 в 00:05
Буде перебувати собі спокійно на батьківщині ..
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0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.03.2021 в 23:27
Італійський суд - то вже щось на кшталт "Печерського районного", бачили ми "суд" над Марківим. Взагалі, якісь вже неприємні асоціації зі словом "Італія" поступово виникають. Самі тільки лучі з баранкою чого варті. Нахабні пихаті рила, аферисти - остапи бендери.
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+5
0
ВасяКулебяка (Козливка)
09.03.2021 в 23:21
Обнюхаться можно и на корову полезть
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
09.03.2021 в 23:11
Сомневаюсь что у Робиньо не хватило денег снять себе персональную шмару. Какой ему интерес марать свой енгдель о чужую сп*рму в ведре албанской потаскухи?
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+1
-2
Ten0N (Leopolis)
09.03.2021 в 23:35
У богатых свои причуды. Вон Эпштейн вообще педофилом был.
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.03.2021 в 23:40
Ху із Епштейн? Продюсер Бітлз?
+1
0


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