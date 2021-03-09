Суд в Италии подтвердил приговор в 9 лет тюрьмы для экс-звезды сборной Бразилии, Реала и Ман Сити

Апелляционный суд Милана подтвердил приговор для бразильского футболиста Робсона де Соуза Робинью и его друга Рикардо Фалько о 9 годах заключения за участие в групповом изнасиловании албанки, которая праздновала 23 день рождения в ночном клубе Милана, сообщает Globoesporte.

Было это в 2013 году. А приговор был вынесен в декабре 2020-го. Юристы Робинью подали апелляцию. Теперь же у них есть возможность обратиться к последней кассационной судебной инстанции итальянского правосудия.

Читайте также Интер и Ювентус поспорят за защитника Аталанты

Робинью пока избегает наказания, поскольку находится в Бразилии. А в Италии не подписано соглашение о передаче осужденных с этим государством.

Бразилец выступал за "Реал" Мадрид в 2005-2008 годах, "Манчестер Сити" - 2008-2010, "Милан" - 2010-2015. Потом играл в Турции, Китае и на родине. 2020 подписал контракт с "Сантосом", но через неделю соглашение было расторгнуто.

Робинью женат с 2009 года, у него есть двое сыновей.