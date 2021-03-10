Пентек: Причиной моего трансфера в Герту стал приезд Ибрагимовича – он вылетает только из-за травм

Форвард "Герты" Кшиштоф Пентек признался, что покинул "Милан" в прошлом году из-за конкуренции с 39-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Цитирует поляка Football Italia.

"Я не мог представить, что мне придется сидеть на скамейке для запасных пять-шесть матчей подряд. Причиной моего трансфера в "Герту" стал приезд Ибрагимовича. Златан вылетает из состава только из-за травм. Я не сыграл ни минуты в основе после его прихода".