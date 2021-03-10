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Пентек: Причиной моего трансфера в Герту стал приезд Ибрагимовича – он вылетает только из-за травм

Италия
(1 голосов)

Златан вытеснил Кшиштофа

Пентек: Причиной моего трансфера в Герту стал приезд Ибрагимовича – он вылетает только из-за травм

Фото: Sempre Milan / Автор – неизвестен

Новина українською

Форвард "Герты" Кшиштоф Пентек признался, что покинул "Милан" в прошлом году из-за конкуренции с 39-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Цитирует поляка Football Italia.

"Я не мог представить, что мне придется сидеть на скамейке для запасных пять-шесть матчей подряд. Причиной моего трансфера в "Герту" стал приезд Ибрагимовича. Златан вылетает из состава только из-за травм. Я не сыграл ни минуты в основе после его прихода".

"Мне дали возможность выйти на поле в Кубке Италии, я забил гол и отдал результативную передачу. Несмотря на это, я сразу же вернулся на лавку. Возможно, мне не хватило терпения, но тогда я решил поступить именно так".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Кшиштоф Пентек
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
10.03.2021 в 11:16
Пйонтек
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