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Игрок Ромы сдал положительный тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Он не поможет команде в первом матче с "Шахтером" в 1/8 финала ЛЕ

Игрок Ромы сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Getty Images

Новина українською

Защитник "Ромы" Жуан Жезус сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

29-летний бразилец не сыграет с "Шахтером" в первом матче 1/8 финала ЛЕ.

Болезнь у игрока была обнаружена в ходе тестирования команды перед еврокубковым матчем. У футболиста нет симптомов болезни, он находится на самоизоляции.

В текущем сезоне в составе "Ромы" Жезус провел 10 матчей, результативными действиями не отличился.

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Напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта в Риме. Начало встречи в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуан Жезус Рома (Италия)
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Источник:
Sport Sky It

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.03.2021 в 17:08
В Киеве их нужно пустить под откос
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