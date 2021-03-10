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Игрок Ромы сдал положительный тест на коронавирус
Он не поможет команде в первом матче с "Шахтером" в 1/8 финала ЛЕ
Фото: Getty Images
Защитник "Ромы" Жуан Жезус сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
29-летний бразилец не сыграет с "Шахтером" в первом матче 1/8 финала ЛЕ.
Болезнь у игрока была обнаружена в ходе тестирования команды перед еврокубковым матчем. У футболиста нет симптомов болезни, он находится на самоизоляции.
В текущем сезоне в составе "Ромы" Жезус провел 10 матчей, результативными действиями не отличился.
Напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта в Риме. Начало встречи в 22:00.
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