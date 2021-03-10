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Ибрагимович пропустит матч с Манчестер Юнайтед
Он состоится 11 марта
фото - Getty Images
"Милан" огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Эту встречу пропустит нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.
Вратари: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Тэтэрушану.
Защитники: Калабрия, Далот, Габбиа, Калулу, Кьяер, Романьоли, Томори.
Полузащитники: Кастильехо, Диас, Кессье, Крунич, Мейте, Салемакерс, Тонали.
Нападающие: Леау, Тонин.
Первый матч 1/8 финала ЛЕ "Манчестер Юнайтед" — "Милан" состоится 11 марта на "Олд Траффорд".
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