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Ибрагимович пропустит матч с Манчестер Юнайтед

Италия
(1 голосов)

Он состоится 11 марта

Ибрагимович пропустит матч с Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images

Новина українською

"Милан" огласил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Эту встречу пропустит нападающий Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.

Вратари: А. Доннарумма, Д. Доннарумма, Тэтэрушану.

Защитники: Калабрия, Далот, Габбиа, Калулу, Кьяер, Романьоли, Томори.

Полузащитники: Кастильехо, Диас, Кессье, Крунич, Мейте, Салемакерс, Тонали.

Нападающие: Леау, Тонин.

Первый матч 1/8 финала ЛЕ "Манчестер Юнайтед" — "Милан" состоится 11 марта на "Олд Траффорд".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ts0y (Чернигов)
10.03.2021 в 16:48
Разбудите редактора, пусть проверит статью))
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