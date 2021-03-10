Наставник Порту Сержиу Консейсао может трудоустроиться в Италии

"Фиорентина" наблюдает за тренером "Порту" Сержиу Консейсау. В клубе хотят, чтобы в следующем сезоне португалец принял "фиалок". Правда сейчас его кандидатура - одна из нескольких.

Такой шаг ознаменовал бы возвращения Консейсау в Серию А уж как тренера. Ведь большую часть своей игровой карьеры он провел именно в Италии в клубах "Парма", "Лацио" и "Интер", добавляет Calciomercato.

Президент Рокко Коммиссо хочет видеть во главе главной команды амбициозного молодого эксперта в тактике. Он уже уволил Винченцо Монтеллу и Джузеппе Ячини, пока качается стул под Чезаре Пранделли.

С Консейсау представители "Фиорентины" уже выходили на связь несколько недель назад.

46-летний португальский тренер возглавляет "Порту" с 2017 года. Ранее работал в Португалии с "Ольяненсе", "Коимброй", "Брагой", "Виторией Гимарайнш" и французским "Нантом".

Он дважды выигрывал титул чемпиона Португалии, Кубок Португалии и Суперкубок. Все - с "Порту".