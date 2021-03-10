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Порнокомпания хочет стать спонсором итальянского Интера

Италия
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И бегать со Stripchat'ом на груди

Порнокомпания хочет стать спонсором итальянского Интера

Enterpreneur

Новина українською

"Нерадзурри" поменют своего исторического спонсора Pirelli со следующего сезона. Клуб получил предложение от порнокомпании Stripchat.

Предложение составляет около 23 млн евро в год. Но "Интер" ищет новое соглашения на 30 млн евро в год с сезона 2021-2022, сообщает The Sun.

"Мы ведем переговоры с Антонелло, Мароттой и другими директорами "Интера". Мы больше не будем спонсором "Интера", но наши отношения с клубом будут продолжаться", - заявил в феврале генеральный директор Pirelli Марко Трончетти Провера.

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Владельцы "Интера", Suning, также ищут партнеров для финансовой поддержки клуба. Им нужна инвестиция наличными в 200 млн евро.

Как сообщается, китайская компания рассматривает заявку от Fortress на сумму 250 млн евро. Это позволит компании сохранить мажоритарный пакет акций клуба.

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В статье: Интер (Милан) спонсор
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.03.2021 в 00:25
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