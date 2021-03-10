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Порнокомпания хочет стать спонсором итальянского Интера
И бегать со Stripchat'ом на груди
Enterpreneur
"Нерадзурри" поменют своего исторического спонсора Pirelli со следующего сезона. Клуб получил предложение от порнокомпании Stripchat.
Предложение составляет около 23 млн евро в год. Но "Интер" ищет новое соглашения на 30 млн евро в год с сезона 2021-2022, сообщает The Sun.
"Мы ведем переговоры с Антонелло, Мароттой и другими директорами "Интера". Мы больше не будем спонсором "Интера", но наши отношения с клубом будут продолжаться", - заявил в феврале генеральный директор Pirelli Марко Трончетти Провера.
Владельцы "Интера", Suning, также ищут партнеров для финансовой поддержки клуба. Им нужна инвестиция наличными в 200 млн евро.
Как сообщается, китайская компания рассматривает заявку от Fortress на сумму 250 млн евро. Это позволит компании сохранить мажоритарный пакет акций клуба.
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