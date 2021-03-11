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Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом

Италия
(3 голосов)

Причина на поверхности

Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду по окончанию сезона может покинуть Турин. "Старая синьора" рассматривает возможность трансфера 36-летнего форварда по причине его высокой зарплаты.

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Годовой оклад Роналду – 31 миллион евро, как сообщает журналист Николо Скира. Трудовой договор португальца с итальянским грандом истекает 30 июня 2022 года.

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи на днях раскритиковал руководство "бьянконери" и отметил, что переезд Криштиану в Турин из Мадрида был ошибкой. Экс-босс клуба назвал Роналду "великим, но дорогим чемпионом".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус Джованни Коболли Джильи
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (4)
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Antolog (Одесса)
11.03.2021 в 11:46
К сожалению эра двух лучших игроков современности подходит к концу! Увы, этого не избежать... И если для Месси будет лучшим вариантом, на мой взгляд, закончить карьеру в клубе, которому он отдал все свои футбольные годы жизни и возможно пригодиться клубу в будущем уже в другом амплуа, то Роналду думаю закончит здесь или же у себя на Родине, как к примеру Пепе, который в 38 лет просто получает удовольствие от любимого занятия - вы же видели его сияющее от счастья лицо в матчах против того же Юве...)
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+1
-1
download1 (huyersk)
11.03.2021 в 11:41
такого хайпу вже немає, плюс на полі не викладається
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
11.03.2021 в 10:56
Я не маркетолог но помоему он слихвой отбивает зарплату. Продажа будет по другой причине. Но уж никак не из за зарплаты. Одни выставочные матчи чего чюстоят
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+3
0
СашаXM (Хмельницкий)
11.03.2021 в 10:49
сначала пишут, что по рекламным и другим контрактам отбивают высокую з.п. и даже в плюсе а теперь вот такой вброс ))
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+3
0


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