Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом

К сожалению эра двух лучших игроков современности подходит к концу! Увы, этого не избежать... И если для Месси будет лучшим вариантом, на мой взгляд, закончить карьеру в клубе, которому он отдал все свои футбольные годы жизни и возможно пригодиться клубу в будущем уже в другом амплуа, то Роналду думаю закончит здесь или же у себя на Родине, как к примеру Пепе, который в 38 лет просто получает удовольствие от любимого занятия - вы же видели его сияющее от счастья лицо в матчах против того же Юве...)