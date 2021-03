Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду по окончанию сезона может покинуть Турин. "Старая синьора" рассматривает возможность трансфера 36-летнего форварда по причине его высокой зарплаты.

Годовой оклад Роналду – 31 миллион евро, как сообщает журналист Николо Скира. Трудовой договор португальца с итальянским грандом истекает 30 июня 2022 года.

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers