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Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом
Причина на поверхности
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду по окончанию сезона может покинуть Турин. "Старая синьора" рассматривает возможность трансфера 36-летнего форварда по причине его высокой зарплаты.
Годовой оклад Роналду – 31 миллион евро, как сообщает журналист Николо Скира. Трудовой договор португальца с итальянским грандом истекает 30 июня 2022 года.
#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2021
Бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи на днях раскритиковал руководство "бьянконери" и отметил, что переезд Криштиану в Турин из Мадрида был ошибкой. Экс-босс клуба назвал Роналду "великим, но дорогим чемпионом".
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