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Педро: У нас будет сложный матч с Шахтером

Италия
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Нападающий рассказал о предстоящем матче

Педро: У нас будет сложный матч с Шахтером

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Форвард "Ромы" Педро Родригес поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера". Встреча пройдет 11 марта в Риме.

"У нас будет сложный матч с "Шахтером", потому что это качественный соперник, его будет сложно обыграть в двух играх. Но мы хотим продолжить выступать в Лиге Европы и надеемся выйти в четвертьфинал", — приводит слова Педро Diario de Avios.

Матч "Рома" — "Шахтер" состоится 11 марта.

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В статье: Педро Родригес Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Рома (Италия) Педро
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