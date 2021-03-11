Педро: У нас будет сложный матч с Шахтером

Форвард "Ромы" Педро Родригес поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера". Встреча пройдет 11 марта в Риме.

"У нас будет сложный матч с "Шахтером", потому что это качественный соперник, его будет сложно обыграть в двух играх. Но мы хотим продолжить выступать в Лиге Европы и надеемся выйти в четвертьфинал", — приводит слова Педро Diario de Avios.

Матч "Рома" — "Шахтер" состоится 11 марта.