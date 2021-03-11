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Ювентус интересуется полузащитником Челси
Жоржиньо может сменить клубную прописку
Полузащитник "Челси" Жоржинью может перейтв в "Ювентус", пишет Tuttosport.
По данным источника, игрок является приоритетным кандидатом для "туринцев". Также клуб рассматривает вариант с полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли.
29-летний Жоржинью в текущем сезоне провел 27 матчей за "Челси" и забил семь мячей при одной голевой передаче.
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