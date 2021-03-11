Генеральный директор Интера госпитализирован

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта попал в больницу, пишет Corriere della Sera. Это связано с осложнениями после коронавируса.

Функционер сдал положительный тест на COVID-19 25 февраля. Решение о его госпитализации было принято в качестве меры предосторожности.

Маротта был отправлен в больницу несколько дней назад, но об этом стало известно только сегодня.