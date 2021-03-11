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Генеральный директор Интера госпитализирован

Италия
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У него осложнения после коронавируса

Генеральный директор Интера госпитализирован

Новина українською

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта попал в больницу, пишет Corriere della Sera. Это связано с осложнениями после коронавируса.

Функционер сдал положительный тест на COVID-19 25 февраля. Решение о его госпитализации было принято в качестве меры предосторожности.

Маротта был отправлен в больницу несколько дней назад, но об этом стало известно только сегодня.

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан)
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