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Маурицио Сарри готов вернуться в Наполи при одном условии
Просит подписать Жоржиньо
Тренер Маурицио Сарри может вернуться в итальянский "Наполи", информирует Radio Kiss Kiss.
Бывший коуч "Ювентуса" и "Челси" готов взять на себя роль тренера.
Но он очень хочет при этом подписать любимого полузащитника Жоржиньо, который сейчас в английском "Челси".
Маурицио Сарри возглавлял "Наполи" в 2015-2018 годах, а Жоржиньо играл в этом клубе в 2014-2018 годах.
С 2019 года главным тренером "Наполи" является Дженнаро Гаттузо. Сейчас неапольская команда занимает 6 позицию в турнирной таблице Серии А.
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