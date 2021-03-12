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Маурицио Сарри готов вернуться в Наполи при одном условии

Италия
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Просит подписать Жоржиньо

Маурицио Сарри готов вернуться в Наполи при одном условии

Новина українською

Тренер Маурицио Сарри может вернуться в итальянский "Наполи", информирует Radio Kiss Kiss.

Бывший коуч "Ювентуса" и "Челси" готов взять на себя роль тренера.

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Но он очень хочет при этом подписать любимого полузащитника Жоржиньо, который сейчас в английском "Челси".

Маурицио Сарри возглавлял "Наполи" в 2015-2018 годах, а Жоржиньо играл в этом клубе в 2014-2018 годах.

С 2019 года главным тренером "Наполи" является Дженнаро Гаттузо. Сейчас неапольская команда занимает 6 позицию в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Жоржиньо Маурицио Сарри
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