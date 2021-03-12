Мальдини: Златан Ибрагимович – это отличный ресурс, но команда Милан стоит выше любого игрока

Директор "Милана" Паоло Мальдини дал интервью изданию So Foot. Цитирует экс-защитника "россонери" сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Реальность такова, что команда "Милан" стоит выше любого игрока. Футболисты приходят и уходят, а клуб остается. Конечно, некоторые оставляют свой след, Златан – один из таких исполнителей. Он мотивирует нас, с ним трудно справиться на поле, но для тех, кто его знает, он является отличным ресурсом".