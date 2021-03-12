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Мальдини: Златан Ибрагимович – это отличный ресурс, но команда Милан стоит выше любого игрока

Италия
(1 голосов)

Важные слова Паоло

Мальдини: Златан Ибрагимович – это отличный ресурс, но команда Милан стоит выше любого игрока

AC Milan

Новина українською

Директор "Милана" Паоло Мальдини дал интервью изданию So Foot. Цитирует экс-защитника "россонери" сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Реальность такова, что команда "Милан" стоит выше любого игрока. Футболисты приходят и уходят, а клуб остается. Конечно, некоторые оставляют свой след, Златан – один из таких исполнителей. Он мотивирует нас, с ним трудно справиться на поле, но для тех, кто его знает, он является отличным ресурсом".

"Клуб становится великим благодаря стабильности в руководстве и команде. Этого не хватало "Милану" на последнем этапе правления Берлускони и в период китайских боссов. Без прогноза и плана на будущее не добиться результата. "Милан" – это моя страсть, я хотел здесь работать".

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В статье: Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Милан
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
12.03.2021 в 11:37
Директора и президенты приходят и уходят ... а Златан это МЕГА монстр)))!!! Он гений, труженник, харизматичная личность, лидер ... он вне времени )))
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