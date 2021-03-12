Италия
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Соперник Шахтера и Милан поборются за игрока-открытие Серии А
Из Вероны
MilanAC
"Милан" и "Рома" заинтересованы в услугах центрального защитника "Эллас Верона" Маттео Ловато.
21-летний футболист сыграл 20 матчей в Серии А и привлек внимание нескольких ведущих клубов Серии А, отмечает La Gazzetta dello Sport.
"Рома" и "Милан" являются двумя "наиболее заинтересованными" клубами в услугах итальянского защитника. Оба клуба готовы отдать за его контракт 13 млн евро.
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