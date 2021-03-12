Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал", пишет As.

По сведениям источника, 36-летний португалец намерен перейти в мадридский клуб, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Сообщается, что "Ювентус" не будет препятствовать переходу игрока, так как хочет сократить затраты клуба.

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за "Ювентус", в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.