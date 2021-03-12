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Криштиану Роналду может вернуться в Реал
Форвард хочет побороться за титул Лиги чемпионов
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал", пишет As.
По сведениям источника, 36-летний португалец намерен перейти в мадридский клуб, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. Сообщается, что "Ювентус" не будет препятствовать переходу игрока, так как хочет сократить затраты клуба.
В текущем сезоне форвард провел 32 матча за "Ювентус", в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.
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fabo555
12.03.2021 в 18:57
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