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Кристиан Эриксен рискует пропустить матч с Торино

Италия
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Полузащитник тренировался отдельно от команды

Кристиан Эриксен рискует пропустить матч с Торино

Новина українською

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рискует пропустить матч 27-го тура чемпионата Италии против "Торино", пишет Sky Sport Italia.

По данным источника, 29-летний датчанин тренировался отдельно от общей группы и может пропустить встречу с туринцами, которая пройдет 14 марта.

В текущем сезоне Эриксен провел 23 матча за "Интер", в которых забил один гол.

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В статье: Кристиан Эриксен Торино (Турин)
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