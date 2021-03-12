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Кристиан Эриксен рискует пропустить матч с Торино
Полузащитник тренировался отдельно от команды
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рискует пропустить матч 27-го тура чемпионата Италии против "Торино", пишет Sky Sport Italia.
По данным источника, 29-летний датчанин тренировался отдельно от общей группы и может пропустить встречу с туринцами, которая пройдет 14 марта.
В текущем сезоне Эриксен провел 23 матча за "Интер", в которых забил один гол.
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