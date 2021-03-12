Серия А. Лацио с трудом дожимает последнюю команду лиги

Рим. "Стадио Олимпико"

: Милинкович-Савич 14, Луис Альберто 40, Кайседо 85 - Симы 30, 49 (пен.)

": Рейна, Патрик, Ачерби, Раду (А. Перейра 84), Марушич, Лейва (Эскаланте 70), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес (Лулич 71), Корреа (Кайседо 76), Иммобиле (Мурики 76)

": Кордас, Магальян (Джиджи 46), Големич, Луперто, П. Перейра (Бенали 70), Петриччионе (Ди Кармине 88), С. Молина, Реца (Рисполи 65), Мессиас, Унас, Симы

: Джиджи 54, Рисполи 78, Петриччионе 84

Симоне Индзаги тренирует "Лацио" уже пятый год. И каждый раз примерно на этой стадии сезона его команда начинает отставать в борьбе за свои цели. И каждый раз в это время проигрывает явному аутсайдеру - "Лечче", СПАЛ, "Дженоа", "Кьево". Причем обычно дома. Вот и сейчас "орлы" проиграли три из четырех последних матчей лиги, отстали от четвертого места на семь очков, их босс Клаудио Лотито открыто высказывает недовольство. И сейчас довелось играть дома со слабым "Кротоне", который также в семи очках от своей цели - выживания. Но сейчас хотя бы удалось не оступиться.

Индзаги говорил о "деликатном периоде", боялся "ямы" "Кротоне", в воскресенье победившего "Торино" со счетом 4:2. Он требовал увидеть "настоящий "Лацио". Начали хозяева и вправду мощно, 70-ю процентами владения мячом, давлением. Иммобиле прорвался к вратарю слева (тот отбил). Центральный защитник Раду также ушел левее, отлично навесил и Милинкович-Савич слета замкнул. Правда, далее гости пришли в себя, комбинировали не хуже. В этой равной игре забили обе. Обе издали низом. Симы перед этим обошел защитника, Луис Альберто получил скидку назад от Иммобиле после заброса Раду.

Второй тайм начался красивой контратакой "Кротоне". Симы также ушел левее. Вообще-то, он прострелил плохо, но Фарес помог ему, зацепив Мессиаса. Ответ? Серия плохих ударов издали, несколько опасных заблокированных из пределов штрафной. Неточный в упор головой Милинковича-Савича на 80-ой минуте. В то время аутсайдеру уже даже удалось успокоить игру, снизить давление. Лишь в концовке игра проснулась. Фаворита еще и спас Рейна, выиграв выход Рисполи один-на-один в контратаке. Кордас также спас своих, отбив удар Милинковича-Савича в упор при розыгрыше штрафного.

Вырвать победу для "Лацио" сумел лишь его вечный джокер Кайседо, уже не раз спасавший команду в концовке. Он превратил плохой удар Эскаланте издали в ассист, подхватил мяч, подбросил вверх и классно пробил слета.

"Лацио" набирает три очка. Он в четырех позади "Ромы", идущей в Топ-4. С тем же количеством отыгранных матчей. Догнать реально. Но не с такой игрой. Не с 14-ю пропущенными в шести последних матчах во всех турнирах. А сколько такая оборона пропустит от "Баварии" в гостях в среду - даже страшно представить себе.