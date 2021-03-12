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Итальянский Интер - в шаге от появления американского совладельца
Уже договорились о суммах
FedeNerazurra
Американский инвестиционный фонд Fortress воспользовался тем, что переговоры Suning, действующих владельцев миланского "Интера" с британским BC Partners зашли в тупик. Поэтому американский инвестиционный гигант ускорил заключение соглашения с Чжанами (Чжан Цзиндун - отец, Стивен Чжан - сын).
Новый инвестор предлагает финансирование в 250 млн евро. Оно будет разделено на два транша: 150 - сразу и 100 - позже.
Поэтому Fortress станет акционером наряду с Suning. Соглашение, сообщает Il Sole 24 Ore, может быть завершено до конца месяца.
Соглашение будет действовать, даже если Suning не завершат переговоры с другими потенциальными инвесторами - Bain Capital (США) и PIF (Саудовская Аравия), другими фондами, заинтересованными в клубе "нерадзурри".
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