Итальянский Интер - в шаге от появления американского совладельца

Американский инвестиционный фонд Fortress воспользовался тем, что переговоры Suning, действующих владельцев миланского "Интера" с британским BC Partners зашли в тупик. Поэтому американский инвестиционный гигант ускорил заключение соглашения с Чжанами (Чжан Цзиндун - отец, Стивен Чжан - сын).

Новый инвестор предлагает финансирование в 250 млн евро. Оно будет разделено на два транша: 150 - сразу и 100 - позже.

Поэтому Fortress станет акционером наряду с Suning. Соглашение, сообщает Il Sole 24 Ore, может быть завершено до конца месяца.

Соглашение будет действовать, даже если Suning не завершат переговоры с другими потенциальными инвесторами - Bain Capital (США) и PIF (Саудовская Аравия), другими фондами, заинтересованными в клубе "нерадзурри".