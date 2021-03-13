Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А

Известный в прошлом футболист и телевизионный эксперт Виктор Леоненко любит характеризовать удары на точность фразой "из точки в точку". Именно таким образом удалось отличиться форварду "Аталанты" Луису Муриэлю в матче 27-го итальянской Серии А против "Специи". Колумбиец эффектно закрутил мяч в верхний угол почти без замаха ударом с линии штрафной. Это уже 16-й гол Луиса в текущем чемпионате. Он занимает третье место в гонке бомбардиров сразу после Роналду и Лукаку.

Матч, кстати, завершился со счетом 3:1 в пользу "Аталанты". Кроме Муриэль дублем отметился Марио Пашалич. Руслан Малиновский вышел на замену на последние полчаса игры. Победа позволила "Аталанте" снова сравниться с "Ювентусом" по набранным очкам, правда, у туринской команды на две игры меньше. Вашему вниманию видео обзор матча "Аталанта" - "Специя".

Серия А. 27-й тур

"Аталанта" - "Специя" 3:1

Голы: Пашалич 53, 73, Муриель 55 - Пикколи 81