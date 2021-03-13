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Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А

Италия
(1 голосов)

Луис Муриель еще пытается догнать Роналду

Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А

фото - Getty Images

Новина українською

Известный в прошлом футболист и телевизионный эксперт Виктор Леоненко любит характеризовать удары на точность фразой "из точки в точку". Именно таким образом удалось отличиться форварду "Аталанты" Луису Муриэлю в матче 27-го итальянской Серии А против "Специи". Колумбиец эффектно закрутил мяч в верхний угол почти без замаха ударом с линии штрафной. Это уже 16-й гол Луиса в текущем чемпионате. Он занимает третье место в гонке бомбардиров сразу после Роналду и Лукаку.

Матч, кстати, завершился со счетом 3:1 в пользу "Аталанты". Кроме Муриэль дублем отметился Марио Пашалич. Руслан Малиновский вышел на замену на последние полчаса игры. Победа позволила "Аталанте" снова сравниться с "Ювентусом" по набранным очкам, правда, у туринской команды на две игры меньше. Вашему вниманию видео обзор матча "Аталанта" - "Специя".

Серия А. 27-й тур
"Аталанта" - "Специя" 3:1
Голы: Пашалич 53, 73, Муриель 55 - Пикколи 81

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В статье: Аталанта (Бергамо) Луис Муриэль лучшие голы
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2021 в 09:10
А Руся, между тем, заработал пенальти...
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Kalina ua (Sumy)
13.03.2021 в 09:00
Девятка в девятку пробила, для Леоненка. С фамилиями у него проблема, он не запоминает
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