Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А
Луис Муриель еще пытается догнать Роналду
фото - Getty Images
Известный в прошлом футболист и телевизионный эксперт Виктор Леоненко любит характеризовать удары на точность фразой "из точки в точку". Именно таким образом удалось отличиться форварду "Аталанты" Луису Муриэлю в матче 27-го итальянской Серии А против "Специи". Колумбиец эффектно закрутил мяч в верхний угол почти без замаха ударом с линии штрафной. Это уже 16-й гол Луиса в текущем чемпионате. Он занимает третье место в гонке бомбардиров сразу после Роналду и Лукаку.
Матч, кстати, завершился со счетом 3:1 в пользу "Аталанты". Кроме Муриэль дублем отметился Марио Пашалич. Руслан Малиновский вышел на замену на последние полчаса игры. Победа позволила "Аталанте" снова сравниться с "Ювентусом" по набранным очкам, правда, у туринской команды на две игры меньше. Вашему вниманию видео обзор матча "Аталанта" - "Специя".
Серия А. 27-й тур
"Аталанта" - "Специя" 3:1
Голы: Пашалич 53, 73, Муриель 55 - Пикколи 81
Популярное сейчас
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия
- Лондонский Арсенал обратил внимание на Романа Яремчука - СМИ
- Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули