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Чалханоглу подпишет новый контракт с Миланом
Стороны согласовали новую сделку
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
Миланцы хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата турецкого плеймейкера составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Нынешняя сделка Чалханоглу с клубом истекает по окончанию сезона.
В кампании 20/21 Чалханоглу провел 30 матчей за "Милан", на его счету 6 голов и 11 результативных передач.
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