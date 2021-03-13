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Чалханоглу подпишет новый контракт с Миланом

Италия
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Стороны согласовали новую сделку

Чалханоглу подпишет новый контракт с Миланом

Новина українською

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Миланцы хотят продлить соглашение с 27-летним турком до лета 2025 года. Зарплата турецкого плеймейкера составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Нынешняя сделка Чалханоглу с клубом истекает по окончанию сезона.

В кампании 20/21 Чалханоглу провел 30 матчей за "Милан", на его счету 6 голов и 11 результативных передач.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан (Италия)
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