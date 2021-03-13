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Торино избежал технического поражения за неявку на матч с Лацио
"Быкам" не дали разрешения на поездку
DAZN
"Торино" не будет наказан за неявку на матч Серии А с "Лацио" из-за вспышки коронавируса в команде.
По решению спортивного суда клуб из Турина не получит технического поражения. Теперь Серия А должна организовать проведение матча, который изначально должен был пройти 2 марта. В "Лацио" заявили о намерении оспорить это решение.
Местные органы здравоохранения тогда не разрешили "Торино" ехать в Рим на игру, из-за чего игра не была проведена.
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