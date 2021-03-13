Торино избежал технического поражения за неявку на матч с Лацио

"Торино" не будет наказан за неявку на матч Серии А с "Лацио" из-за вспышки коронавируса в команде.

По решению спортивного суда клуб из Турина не получит технического поражения. Теперь Серия А должна организовать проведение матча, который изначально должен был пройти 2 марта. В "Лацио" заявили о намерении оспорить это решение.

Местные органы здравоохранения тогда не разрешили "Торино" ехать в Рим на игру, из-за чего игра не была проведена.