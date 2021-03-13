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Лукаку отказался от трансфера в Манчестер Сити
Ромелу отлично себя чувствует в "Интере"
sportsnet
Ромелу Лукаку счастлив в "Интере" и не собирается менять команду в ближайшее время, даже несмотря на интерес "Манчестер Сити".
По информации La Gazzetta dello Sport, представители "горожан" недавно контактировали с 27-летним бельгийцем, но тот даже не стал рассматривать их предложение.
Ранее сообщалось, что Ромелу идёт едва ли не первым в списке приоритетных трансферных целей Хосепа Гвардиолы.
Лукаку перебрался в "Интер" за 74 миллиона евро в 2019-м году, с тех пор забив 58 голов в 84 матчах за клуб.
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