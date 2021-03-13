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Скандальный матч Ювентус - Наполи снова перенесен

Италия
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Команд не устроила дата проведения

Скандальный матч Ювентус - Наполи снова перенесен

Новина українською

Поединок третьего тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" снова был перенесен. Новая дата - 7 апреля, начало - в 18:45 по местному времени. Об этом объявила Серия А.

Сначала матч был запланирован на 4 октября прошлого года, но неаполитанцы не смогли приехать в Турин на игру из-за коронавирусных ограничений. Серия А не смилостивилась и вынесла жесткий приговор: техническое поражение 3:0 и минус одно очко в таблице.

Потом "Наполи" подали апелляцию и выиграли ее, поэтому санкции были сняты, а матч перенесен на 17-е марта. А теперь клубы сами попросили перенести встречу на более поздний срок, президент Серии А согласился.

Сейчас "Ювентус" занимает третье место в турнирке, а "Наполи" - шестое. Разница между командами составляет пять очков.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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