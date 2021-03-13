Тео Эрнандес: Златан после отпуска меня отчитал за лишний вес

Левый защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес рассказал о роли Златана Ибрагимовича в команде:

"Он придает игрокам храбрости, дает множество советов, а иногда даже ругает нас. Но все это он делает для того, чтобы мотивировать нас. Когда я вернулся из отпуска, он сказал: "Куда ты идешь со своими 90 килограммами?". Да, я набрал вес, и он наругал меня. Но он также сказал, что я сильный и должен стать лучше, а для этого необходимо работать.

Мы следуем за Златаном. На тренировках мы полностью выкладываемся, как и он. Мы проводим невероятный год. Это наша общая заслуга", - сказал Тео.