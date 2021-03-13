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Тео Эрнандес: Златан после отпуска меня отчитал за лишний вес

Италия
(2 голосов)

Вожак недоволен!

Тео Эрнандес: Златан после отпуска меня отчитал за лишний вес

football-addict.com/Автор невідомий

Новина українською

Левый защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес рассказал о роли Златана Ибрагимовича в команде:

"Он придает игрокам храбрости, дает множество советов, а иногда даже ругает нас. Но все это он делает для того, чтобы мотивировать нас. Когда я вернулся из отпуска, он сказал: "Куда ты идешь со своими 90 килограммами?". Да, я набрал вес, и он наругал меня. Но он также сказал, что я сильный и должен стать лучше, а для этого необходимо работать.

Мы следуем за Златаном. На тренировках мы полностью выкладываемся, как и он. Мы проводим невероятный год. Это наша общая заслуга", - сказал Тео.

В этом сезоне на счету Эрнандеса 33 игры, в которых он записал в свой актив пять голов и шесть ассистов. За команду француз выступает с июля 2019-го года, а контракт рассчитан до 2025-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 млн евро.

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В статье: Златан Ибрагимович Тео Эрнандес
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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